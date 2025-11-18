Buenas noticias en Texas: Greg Abbott anuncia una millonaria inversión relacionada con la IA y el trabajo

Texas se colocó en el centro del mapa tecnológico estadounidense tras el anuncio de una de las decisiones más significativas de Google. En un acto conjunto, el gobernador Greg Abbott y el CEO de Alphabet y Google, Sundar Pichai, confirmaron que la compañía destinará US$40.000 millones al desarrollo de infraestructura de nube e inteligencia artificial en el estado, la mayor apuesta territorial que la empresa haya realizado en EE.UU.

De qué se trata el nuevo proyecto entre Texas y Google

El proyecto forma parte de la iniciativa “Invirtiendo en Estados Unidos” (Investing in America), con la que Google busca apuntalar el liderazgo estadounidense en infraestructura técnica, investigación, energía y capacitación laboral para una economía guiada por la inteligencia artificial, destacó el reporte oficial de la Oficina del Gobernador Abbott.

Google busca expandir su desarrollo de la Inteligencia Artificial en Texas Suri_Studio - Shutterstock

En Texas, el desembarco incluirá la construcción de tres nuevos campus de centros de datos, además de programas orientados a fortalecer la capacidad y la asequibilidad energética, un punto clave en el estado. También se ampliarán los programas de formación para trabajadores, estudiantes universitarios y aprendices eléctricos.

Abbott celebró el anuncio al subrayar que la apuesta de Google consolida el rol de Texas en el desarrollo de la IA.

Más trabajo y un impacto positivo en la economía de Texas tras el acuerdo con Google

El gobierno estatal destacó que la inversión se traducirá en miles de empleos y oportunidades de capacitación en el norte, el oeste y el Panhandle de Texas. Para la administración de Abbott, la combinación entre innovación y expansión energética es una ventaja estratégica que diferencia al estado de otros centros tecnológicos más consolidados.

Por su parte, Pichai también destacó el factor energético, al remarcar que el objetivo es impulsar cadenas de valor completas alrededor de la IA: desde la infraestructura energética necesaria para sostener centros de datos hasta la formación de mano de obra calificada.

Texas busca posicionarse como el nuevo polo tecnológico de EE.UU. X (@texasgov)

El CEO sostuvo que la apuesta acelerará “iniciativas para mejorar la asequibilidad de la energía en todo Texas”, un mensaje alineado con las prioridades locales.

Texas se posiciona como el nuevo polo de EE.UU. para las empresas tecnológicas

La presentación, que contó con la presencia del vicesecretario de Energía de EE.UU., James Danly, y de líderes globales de Google en materia de energía y centros de datos, reforzó la lectura política del anuncio: Texas busca consolidarse como el destino más atractivo para las empresas de la nueva economía digital.

Amanda Peterson Corio, responsable global de energía para centros de datos de Google, y otros directivos acompañaron el mensaje al destacar que el plan permitirá sostener el crecimiento de la demanda energética y, al mismo tiempo, expandir la infraestructura necesaria para la IA.

Google anunció una inversión millonaria en Texas Dallas Morning News

No solo Google: más empresas tecnológicas apuestan por Texas

Google no fue la única empresa tecnológica que demostró su interés en Texas. Otras compañías de peso en la industria, destacó AFP, también invirtieron en el Estado de la Estrella Solitaria: