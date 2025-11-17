Texas refuerza su alianza con el ICE y Greg Abbott lanza una advertencia a los migrantes en la frontera

El gobernador de Texas, Greg Abbott, participó en un evento junto con otros funcionarios en el que homenajearon a la Guardia Nacional y agentes estatales. En este marco, el mandatario estatal envió una advertencia mediante sus redes sociales a los migrantes que piensen en cruzar la frontera. Además, reforzó la cercanía de la jurisdicción con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Greg Abbott refuerza su alianza con el ICE y lanza advertencia a migrantes en la frontera de Texas

El republicano publicó el mensaje en su cuenta de X. En primer lugar, comentó las circunstancias del evento que se llevó a cabo este lunes. Allí se ofreció un desayuno a miembros de la Guardia Nacional de Texas que participarán en operativos durante el Día de Acción de Gracias.

Greg Abbott homenajeó a la Guardia Nacional de Texas en la frontera Facebook: Texas Military Department

En su publicación, Abbott agradeció a los oficiales por “mantener el control de las fronteras” y dijo que la administración Trump alcanzó los números de inmigración ilegal “más bajos de este siglo”.

Más allá de lo referido al evento, el gobernador de Texas también dejó un mensaje claro para los extranjeros. Además de reforzar que la relación con el ICE se mantiene firme, señaló que el estado trabaja para evitar la entrada de inmigrantes ilegales.

“Nuestros agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas permanecen activos en la frontera“, avisó. En esa misma línea, se manifestó sobre la colaboración con el organismo: ”Trabajando con el ICE para arrestar a inmigrantes ilegales y rastreando a los carteles de la droga".

El mensaje de Greg Abbott sobre los migrantes y el ICE tras el evento en la frontera de Texas Captura X @GregAbbott_TX

El acto en Texas que reunió a gobernadores y agentes fronterizos en plena crisis migratoria

El desayuno se llevó a cabo en Eagle Pass, y junto con Abbott participaron funcionarios federales y gobernadores de otros estados. Según Houston Chronicle, estuvo presente el llamado zar de la frontera, Tom Homan. Además, los gobernadores Mike Kehoe (Misuri), Jim Pillen (Nebraska), Bill Lee (Tennessee) y Glenn Youngkin (Virginia) también formaron parte.

Junto con miembros de la Guardia Nacional de Texas, estuvieron agentes estatales encargados del cuidado de los límites del país norteamericano. Durante el evento, los funcionarios aplaudieron a los oficiales presentes.

Por su parte, Abbott tomó la palabra y les agradeció por “salvar” a Estados Unidos. Según sus palabras, en un contexto donde “millones de personas que cruzaban la frontera ilegalmente” los agentes “estuvieron al frente” y cuidaron al estado y al país norteamericano.

Greg Abbott destacó el trabajo de la Guardia Nacional de Texas en el cuidado de la frontera @GregAbbott_TX

Las nuevas leyes migratorias de Texas: cómo impactan la SB 8 y la SB 36 en la cooperación con ICE

En línea con el mensaje que emitió el gobernador, el Estado de la Estrella Solitaria tiene nuevas normas que afectan a los inmigrantes. Una de ellas ya entró en vigor, mientras que la otra empezará a regir a partir del 2026: