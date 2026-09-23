Redadas masivas en Texas: el temor de miles de venezolanos con TPS y asilo pendiente ante el avance del ICE

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas modificaron la vida cotidiana de familias venezolanas que viven en Houston. Para algunos residentes, varios de ellos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o solicitudes de asilo en trámite, actividades habituales como ir al supermercado, conducir o llevar a los hijos al cine dejaron de formar parte de la rutina.

Venezolanos en Houston modifican sus rutinas por temor al ICE

Una mujer entrevistada por Telemundo relató que decidió restringir sus salidas y salir a comprar alimentos cerca de las 23 hs. La medida responde, según explicó, al temor de encontrarse con agentes migratorios en comercios o durante sus desplazamientos.

“Están deteniendo mucho, sobre todo a los venezolanos”, relató la mujer, cuya identidad no fue revelada.

Después de la deportación de su esposo en febrero, quedó a cargo de su hija y ambas tienen una solicitud de asilo pendiente. Debido a que el trámite en curso no asegura un estatus regular, la situación de miedo también alcanzó las actividades familiares.

La mujer explicó que evita llevar a su hija al parque o al cine y que prefiere permanecer en casa, donde asegura sentirse más segura.

Otras familias también comenzaron a elaborar planes ante la posibilidad de tener que reducir todavía más sus movimientos. Entre esas medidas aparece incluso la posibilidad de dejar de utilizar vehículos.

“Creemos en este momento que manejar es una situación de demasiada exposición. Tienes mucha exposición y lo más conveniente es que estamos pensando entregar los carros para este mes”, dijo otra migrante al medio.

La misma familia analiza la posibilidad de abandonar EE.UU. y modificar sus proyectos: “Ser venezolano ahora es trágico, es una tragedia. Huimos de Venezuela por una persecución y aquí estamos siendo perseguidos”.

Qué ocurre con el TPS de los venezolanos

La situación del TPS para ciudadanos venezolanos está vinculada con distintos procesos judiciales. Más de 600 mil personas resultaron alcanzadas por las disputas relacionadas con la finalización de la designación.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), determinados beneficiarios mantienen protegidos sus Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), formularios I-797 e I-94 hasta el 2 de octubre. La extensión alcanza a quienes se reinscribieron bajo la designación de 2023 y cuyos permisos fueron emitidos el 5 de febrero de 2025 o antes.

Ciertos beneficiarios venezolanos del TPS mantienen la protección migratoria hasta el 2 de octubre Vezquez & Poudat Pllc

No todos los beneficiarios tienen esa misma cobertura. Para quienes pertenecían a la designación de 2021 y no contaban con un EAD o I-94 protegido hasta octubre, la protección había finalizado el 7 de noviembre de 2025. Por eso, la situación migratoria individual es determinante.

Qué pasará con el TPS para Venezuela después del 2 de octubre

El vencimiento de la protección no significa que todas las personas deban salir automáticamente del país norteamericano ese mismo día. El escenario dependerá de si cada beneficiario cuenta con otra vía migratoria, una solicitud pendiente o algún mecanismo de protección vigente.

El DHS dijo que los migrantes con TPS vencido deben irse de EE.UU. o serán deportados X/@DHSgov

Quienes no tengan otro fundamento legal para permanecer en EE.UU. podrían quedar expuestos a procedimientos de deportación por parte del ICE. En cambio, algunas personas podrían contar con alternativas mediante solicitudes de asilo, determinadas visas de no inmigrante o procesos para obtener la residencia permanente a través de familiares, empleo u otros programas humanitarios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también difundió mensajes dirigidos a personas cuyo TPS terminó. “Salga ahora o sea deportado”, publicó en sus redes sociales.