Oficial: los estatus migratorios que entran en el radar del ICE para detenciones en aeropuertos de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió durante 2026 los controles migratorios en aeropuertos de Estados Unidos, en coordinación con otras agencias federales. Los procedimientos incluyen verificaciones de identidad, consultas de antecedentes y detenciones de viajeros con distintas situaciones pendientes.

ICE en aeropuertos: qué situaciones migratorias aparecen entre las detenciones

Entre los casos alcanzados figuran no inmigrantes con sellos de visa vencidos o cuyo estatus previo expiró, pero que tienen solicitudes pendientes de extensión, cambio o ajuste de estatus. También aparecen extranjeros que esperan la resolución de trámites para modificar su categoría migratoria u obtener la residencia permanente.

Personas con trámites migratorios pendientes también quedaron alcanzadas por los controles Fotomontaje realizado con IA

Una de las alertas que describió esta situación fue publicada el 29 de julio por el bufete Barnes & Thornburg LLP. La alerta señala una mayor colaboración entre el ICE y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que facilita arrestos y detenciones en aeropuertos estadounidenses.

Las actuaciones descriptas incluyen verificaciones de identidad, consultas de bases de datos migratorias y detenciones. Los procedimientos alcanzaron a personas con sellos de visa vencidos pese a tener asuntos migratorios pendientes, extranjeros con órdenes de remoción vigentes y casos de presuntas infracciones de estatus.

También se registraron arrestos y detenciones de personas con solicitudes de asilo, residencia permanente u otras formas de protección permanente.

ICE y TSA: cómo funciona la colaboración en aeropuertos de EE.UU.

Los reportes sobre estos operativos aparecieron antes de la alerta de Barnes & Thornburg LLP. Una investigación de Reuters, publicada el 7 de abril a partir de datos internos del ICE, determinó que más de 800 personas habían sido arrestadas luego de recibir alertas proporcionadas por la TSA desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump hasta febrero de 2026.

Los registros analizados mostraron que las notificaciones surgieron de más de 31.000 registros de viajeros identificados mediante el programa Secure Flight de la TSA.

El 27 de julio, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) informó que sus miembros habían detectado durante los días anteriores un aumento de clientes detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en aeropuertos durante viajes nacionales.

AILA recibió reportes procedentes de California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia. Los abogados también reportaron casos de personas sin antecedentes penales que tenían Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) o Advance Parole válidos.

Visa vencida e I-94: cuál determina la estadía autorizada en EE.UU.

El vencimiento de una visa no determina por sí solo cuánto tiempo puede permanecer una persona en Estados Unidos. La fecha de la visa indica hasta cuándo puede utilizarse para solicitar el ingreso al país norteamericano, mientras que el período autorizado de estadía surge del Formulario I-94 o de una decisión posterior de Uscis.

En determinados casos, una solicitud de extensión presentada a tiempo puede mantener a la persona en un período de estadía autorizada mientras la agencia resuelve el trámite.

Además, ciertos trabajadores no inmigrantes beneficiarios de una petición I-129 de extensión presentada antes del vencimiento de su autorización pueden continuar trabajando para el mismo empleador por hasta 240 días, sujeto a los requisitos aplicables.

Los operativos incluyen verificaciones de identidad y consultas de antecedentes migratorios Fotomontaje realizado con IA

Green card pendiente: qué implica viajar con Advance Parole

Las personas con solicitudes pendientes de residencia permanente pueden solicitar un Advance Parole para viajar fuera de Estados Unidos. Regresar con ese documento previamente aprobado permite continuar con el procesamiento del ajuste de estatus, aunque no garantiza la admisión al país norteamericano. La CBP toma la decisión final en el puerto de entrada.

Para los solicitantes por empleo, Barnes & Thornburg LLP recomienda mantener el estatus subyacente H-1B, L-1 u otra categoría de no inmigrante, incluso después de obtener un EAD o Advance Parole mientras permanece pendiente el trámite para la green card.

Si la solicitud de ajuste de estatus es rechazada o retirada y la persona abandonó previamente su clasificación de no inmigrante, puede quedar sin estatus legal. La ausencia de esa condición también puede aumentar los riesgos vinculados con viajes nacionales e internacionales.

ICE en aeropuertos: qué documentos recomiendan llevar los abogados

La alerta del bufete recomienda consultar con un abogado de inmigración antes de efectuar viajes nacionales o internacionales y llevar documentación que permita acreditar la situación de cada persona. Entre los documentos señalados se encuentran:

Avisos de recibo del Formulario I-797 correspondientes a solicitudes pendientes.

correspondientes a solicitudes pendientes. Documentos de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). Documentos vigentes de permiso de reingreso.

Pasaporte válido.

Sellos anteriores de visa.

Comprobantes del empleo actual.

Pruebas de vínculos familiares y comunitarios en Estados Unidos.

La publicación también aconseja establecer un plan para contactar de inmediato a familiares, amigos, una persona de confianza o un abogado ante una eventual detención y considerar el aplazamiento de viajes de negocios que no sean esenciales.