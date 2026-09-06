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SB17 en Texas: la ley firmada por Abbott en Texas que bloquea la compra de propiedades a migrantes de tres países
La norma establece restricciones para personas, empresas y entidades controladas directa o indirectamente por gobiernos de los países incluidos
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La ley SB 17, firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, prohíbe que determinados extranjeros de China, Irán, Corea del Norte y Rusia adquieran o mantengan ciertas propiedades en Texas. La medida busca limitar operaciones inmobiliarias vinculadas con países que el estado considera una amenaza para la seguridad nacional y entra en vigor el 1° de septiembre de 2025.
Ley SB 17 en Texas: quiénes no podrán comprar propiedades
- La prohibición alcanza a gobiernos, funcionarios, empresas y organizaciones controladas por China, Irán, Corea del Norte y Rusia.
- También se aplica a personas que tengan domicilio principal en esos países y que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.
- La norma no impide que ciudadanos de esos países con residencia permanente legal en EE.UU. compren o mantengan una propiedad.
Qué propiedades restringe la nueva ley de Abbott
- La SB 17 limita la compra, adquisición y tenencia de bienes inmuebles en Texas por parte de los grupos alcanzados.
- Las restricciones incluyen terrenos agrícolas, propiedades comerciales, inmuebles residenciales y otros intereses sobre bienes raíces.
- La legislación contempla excepciones para ciertos contratos y derechos adquiridos antes de su entrada en vigor, según el texto aprobado por la Legislatura de Texas.
Multas y aplicación de la ley en Texas
- La SB 17 habilita al fiscal general de Texas a investigar posibles infracciones y a solicitar medidas judiciales.
- Las violaciones pueden derivar en la venta forzosa de la propiedad y en sanciones económicas previstas en el texto legal.
- La norma también prevé consecuencias penales para quienes infrinjan de manera intencional las restricciones aplicables.
Quienes sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales quedan fuera de la prohibición. Antes de comprar una propiedad en Texas, las personas alcanzadas por estas reglas deben revisar si su situación migratoria, residencia y tipo de operación están contemplados por la SB 17.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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