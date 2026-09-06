SB17 en Texas: la ley firmada por Abbott en Texas que bloquea la compra de propiedades a migrantes de tres países

La ley SB 17, firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, prohíbe que determinados extranjeros de China, Irán, Corea del Norte y Rusia adquieran o mantengan ciertas propiedades en Texas. La medida busca limitar operaciones inmobiliarias vinculadas con países que el estado considera una amenaza para la seguridad nacional y entra en vigor el 1° de septiembre de 2025.

Ley SB 17 en Texas: quiénes no podrán comprar propiedades

La prohibición alcanza a gobiernos, funcionarios, empresas y organizaciones controladas por China, Irán, Corea del Norte y Rusia.

También se aplica a personas que tengan domicilio principal en esos países y que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.

La norma no impide que ciudadanos de esos países con residencia permanente legal en EE.UU. compren o mantengan una propiedad.

Greg Abbott firmó la SB17 en 2025 tras su aprobación en la Legislatura estatal Fotomontaje realizado con IA (Archivo)

Qué propiedades restringe la nueva ley de Abbott

La SB 17 limita la compra, adquisición y tenencia de bienes inmuebles en Texas por parte de los grupos alcanzados.

Las restricciones incluyen terrenos agrícolas, propiedades comerciales, inmuebles residenciales y otros intereses sobre bienes raíces.

La legislación contempla excepciones para ciertos contratos y derechos adquiridos antes de su entrada en vigor, según el texto aprobado por la Legislatura de Texas.

La ley firmada por Abbott en Texas que bloquea la compra de propiedades a migrantes de tres países X de Abbott

Multas y aplicación de la ley en Texas

La SB 17 habilita al fiscal general de Texas a investigar posibles infracciones y a solicitar medidas judiciales.

Las violaciones pueden derivar en la venta forzosa de la propiedad y en sanciones económicas previstas en el texto legal.

La norma también prevé consecuencias penales para quienes infrinjan de manera intencional las restricciones aplicables.

La propuesta presentada por Abbott para prohibir el uso de visas H-1B en escuelas de Texas

Quienes sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales quedan fuera de la prohibición. Antes de comprar una propiedad en Texas, las personas alcanzadas por estas reglas deben revisar si su situación migratoria, residencia y tipo de operación están contemplados por la SB 17.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.