Sheinbaum lo confirmó: México emitirá una denuncia en EE.UU. por muerte de inmigrante detenido por el ICE

El gobierno de México anunció que presentará una denuncia para esclarecer la muerte de un ciudadano mexicano que se encontraba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas. La noticia fue confirmada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum reclamó investigar la muerte del mexicano detenido por el ICE

Sheinbaum anunció que su gobierno iniciará acciones legales en EE.UU. tras el fallecimiento de un migrante mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, ubicado en Laredo, Texas.

De acuerdo con la información publicada por N+ Univision, la víctima fue identificada como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, quien fue encontrado sin vida durante el fin de semana en una celda del establecimiento migratorio.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, el gobierno mexicano informó que recurrirá a los mecanismos diplomáticos y jurídicos disponibles para solicitar una investigación sobre las circunstancias del caso.

En la conferencia de prensa matutina del lunes, Sheinbaum remarcó la importancia de que se protejan los derechos fundamentales de los migrantes. “Debe haber protección a los derechos humanos”, afirmó la presidenta al referirse a la muerte del mexicano.

México registra 18 fallecidos por operativos del ICE en la administración Trump

La muerte de Andrade Covarrubias se suma a una serie de casos que mantienen en alerta al gobierno mexicano. Según el comunicado número 207/2026 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), difundido el 18 de octubre, con este episodio asciende a 18 el número de ciudadanos mexicanos fallecidos bajo custodia o en circunstancias relacionadas con operativos del ICE y otras agencias estadounidenses desde el 20 de enero de 2025.

La fecha coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para iniciar su segundo mandato presidencial. El dato fue señalado por las autoridades mexicanas para expresar su preocupación por la recurrencia de estas muertes y reclamar una respuesta.

Sheinbaum pidió esclarecer la muerte del mexicano detenido por el ICE CHRISTOPHER FURLONG - AFP

En el documento oficial, la SRE informó que recibió la notificación del fallecimiento a través del Consulado General de México en Laredo, después de que la oficina local del ICE comunicara lo sucedido en el centro de procesamiento Río Grande.

Una vez que tuvo conocimiento del caso, la representación consular activó el protocolo de protección correspondiente y estableció contacto con los familiares del fallecido. Además, comenzó a brindar la asistencia consular necesaria y solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses que investiguen lo ocurrido.

La SRE manifestó su preocupación por las múltiples muertes de ciudadanos mexicanos en este tipo de circunstancias. Según el organismo, el número acumulado de casos exige medidas concretas por parte de EE.UU. para garantizar que las personas migrantes reciban protección y que sus derechos fundamentales sean respetados durante la detención.

Dudas sobre la salud del mexicano que falleció bajo custodia del ICE

Uno de los aspectos mencionados públicamente por Sheinbaum fue el estado de salud del migrante. La mandataria explicó que la familia le había transmitido información sobre las enfermedades que padecía Andrade Covarrubias y manifestó su preocupación por la posibilidad de que no hubiera recibido todos los medicamentos que necesitaba.

Sheinbaum remarcó la urgencia de garantizar el respeto a los derechos humanos y la integridad de la comunidad migrante en territorio estadounidense Archivo

Sin embargo, los datos difundidos no establecen que la falta de medicación fuera la causa del fallecimiento ni permiten determinar, por sí solos, qué ocurrió dentro de la celda. Precisamente, el gobierno mexicano reclamó esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer si existieron responsabilidades.