Donald Trump, presidente de EE.UU.: “Lamentablemente, los carteles controlan México; se lo dije a Sheinbaum y no está contenta”

Donald Trump volvió a cuestionar la capacidad del gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales y aseguró que ya le transmitió su preocupación a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sus declaraciones, acompañadas por nuevas advertencias sobre posibles operaciones militares contra el narcotráfico, reavivaron la tensión bilateral y el debate sobre los límites de una eventual intervención.

Donald Trump afirma que los carteles controlan México y presiona a Sheinbaum

El presidente estadounidense Donald Trump reiteró el 15 de octubre que los carteles del narcotráfico ejercen un control determinante sobre México.

Durante un almuerzo en la Casa Blanca, Trump expresó su evaluación sobre la situación mexicana: “Lamentablemente, los carteles controlan México. Se lo dije a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los carteles controlan México”.

En la información publicada por EFE el 15 de octubre, Trump insistió en que las organizaciones criminales representan un problema que el gobierno mexicano no consigue resolver por sus propios medios.

El mandatario también se refirió a las operaciones contra embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, transportan estupefacientes. Aseguró que su gobierno conoce dónde se encuentran los integrantes de las organizaciones criminales y dónde viven.

En ese contexto, consideró que las autoridades mexicanas deberían asumir un papel mucho más contundente, aunque sostuvo que actualmente no cuentan con la capacidad necesaria para hacerlo.

Las declaraciones incluyeron una advertencia sobre la posibilidad de trasladar la ofensiva militar desde el ámbito marítimo hacia el territorio continental. Trump afirmó que su administración todavía no había emprendido una ofensiva terrestre a gran escala contra los cárteles.

El narcotráfico y los ataques a embarcaciones en el centro de la ofensiva de Trump

En su intervención, Trump defendió la campaña militar contra lanchas que, de acuerdo con su gobierno, transportan drogas por vía marítima. El presidente utilizó una representación sonora de los misiles que impactan contra las embarcaciones y justificó la dureza de los operativos.

Trump reveló haberle dicho directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que las organizaciones criminales dominan el país latino OSCAR DEL POZO - AFP

“Cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas con fentanilo”, afirmó el presidente, al explicar por qué considera justificadas las operaciones militares.

Sin embargo, estos operativos también generaron cuestionamientos. Según el mismo reporte de EFE, las acciones estadounidenses fueron objeto de críticas por denuncias de muertes extrajudiciales de pescadores. En medio de las críticas, Trump bromeó con que lo negativo de la campaña era que ya nadie salía a pescar.

Donald Trump vuelve sobre una amenaza que ya había planteado en enero

CNN describió cómo Trump comenzó a plantear en enero de 2026 la posibilidad de extender su campaña militar contra el narcotráfico a las organizaciones criminales mexicanas, en un contexto marcado por la intervención estadounidense en Venezuela.

Trump sostuvo que las fuerzas de seguridad estadounidenses saben con precisión dónde se encuentran y dónde viven los integrantes de los carteles mexicanos Archivo/AP

De acuerdo con ese artículo, el presidente sugirió que Washington debía hacer algo frente a la situación de su vecino del sur después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro, el líder venezolano acusado de narcoterrorismo.

En ese momento, Trump también cuestionó la negativa del gobierno mexicano a aceptar su oferta de combatir directamente a los carteles.

Según la información recopilada por CNN, Trump afirmó entonces que Estados Unidos había desmantelado el 97% de las drogas que ingresaban por vía marítima y que comenzaría a atacar por tierra a los carteles.

El análisis de CNN explicó que, aunque México es un país central para el tráfico de fentanilo destinado a Estados Unidos y funciona como una ruta importante para la cocaína procedente de Colombia, la estructura de las organizaciones criminales dificulta la posibilidad de desmantelarlas mediante una operación militar concentrada en sus principales dirigentes.