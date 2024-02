escuchar

Las serpientes son una de las criaturas más temibles, debido a que -muchas de sus especies- son capaces de causar la muerte con su veneno, a través de una mordedura. Al rededor del mundo, hay una alta taza de fallecimientos por esta causa, pero también existen quienes se atreven a desafiarlas para conocer más sobre sus reacciones. Ese es el caso del experto en vida silvestre, Nathaniel “Coyote” Peterson, quien decidió adentrarse en unos de los santuarios naturales de estos reptiles. El riesgo de vida que corrió quedó filmado y rápidamente se viralizó.

El hombre encontró en la isla la especie de serpiente que buscaba (Captura video)

Su espíritu aventurero y amor por los animales llevaron a Coyote Peterson a convertirse en una personalidad de la televisión estadounidense y de las redes sociales. Su contenido, explorando tierras y manteniendo contacto con diversos animales, se volvió de gran interés en el último tiempo. Pero, recientemente, uno de sus videos causó gran conmoción debido a que en él quedó registrado el momento en el que sufrió una mordedura de serpiente.

North Bass Island es un territorio ubicado en Estados Unidos, rodeado de agua, que se caracteriza por ser un sitio ideal para hallar a una rara especie de serpiente, denominada la serpiente de agua del lago Erie. En 2008 había sido declarada en extinción, pero su situación fue revertida, y en un nuevo censo se catalogó como en “preocupación especial”, al destacarse que no están en peligro, pero de acuerdo a las condiciones ambientales puede volver a disminuir su número.

Si bien son animales acuáticos, suelen buscar la exposición al sol, por lo que llegan hasta la orilla. Su alimentación se basa en la caza de salamandras, sanguijuelas, gusanos, ranas, aves pequeñas y peces pequeños. Generalmente, son de color gris, con destellos en tonos rojizo. No son venenosas, pero en caso de sentirse amenazadas pueden causar una gran lastimadura con su mordida, y la fuerza que son capaces de aplicar. En busca de ellas se dirigió Coyote, hacia este “santuario” natural, para poder conocerlas de cerca.

El hombre fue mordido por la especie y la filmación causó conmoción (Captura video)

“Voy a atrapar uno de estos para que puedan ver lo genial que es realmente esta serpiente”, expresó el experto. Acto seguido, se arriesgó a correr por las aguas, como consecuencia de la velocidad en la que se movió y las piedras del sitio, cayó. En su rápido movimiento con la mano tomó a una serpiente que estaba a su lado y, justamente, era de la especie que buscaba.

Mientras mantenía al reptil con las dos manos, se pudo ver los rápidos movimientos del animal que buscaba librarse. “Es un típico signo de agresión, está tratando de morderme”, destacó el aventurero, momento antes que la serpiente lograra su cometido. Como era de esperarse, recibió una mordedura cerca de los dedos.

Pese al dolor que esto le causó, tomó la precaución de no soltar a la serpiente en búsqueda de mantenerla a salvo. Una vez que reincorporó la calma, con cuidado, la colocó nuevamente en el agua y ella huyó. La herida que tuvo el hombre no fue de gravedad, teniendo en cuenta que podría llegar a sufrir una amputación si el animal utiliza todas sus fuerzas. No obstante, no debió lamentar grandes consecuencias. Sin embargo, el video no tardó en viralizarse en redes sociales y causar todo tipo de sensaciones, a favor y en contra del aventurero.

