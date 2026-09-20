Tenían green card y ahora enfrentan cargos en Texas por una conducta que lleva a la deportación

Las autoridades estatales y federales de Texas anunciaron cargos penales contra siete personas no ciudadanas que tenían green card y votaron ilegalmente en elecciones federales. Por los cargos imputados, los inmigrantes podrían ser deportados de Estados Unidos.

Deportación: los migrantes con green card que enfrentan cargos en Texas

El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, anunció que siete personas que no son ciudadanas estadounidenses fueron acusadas de votar ilegalmente en elecciones federales o de afirmar falsamente ser ciudadanas estadounidenses.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que seis acusados ​​fueron imputados el 10 de septiembre, mientras que el séptimo fue acusado mediante denuncia penal el 11 de septiembre.

Los migrantes arrestados en Texas fueron acusados de votar ilegalmente en elecciones federales Magnific

Los agentes federales arrestaron a un acusado el 11 de septiembre y a cinco ​​el 14 de septiembre, en tanto el inmigrante restante, que estaba prófugo, se entregó el 15 del mismo mes.

Las acusaciones criminales, radicadas en el condado de Tarrant y en Dallas, son el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General de Texas, la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

“Las elecciones federales pertenecen a los ciudadanos estadounidenses, y punto. Cuando personas que no son ciudadanas emiten votos o se hacen pasar por ciudadanas, violan la ley federal, socavan la integridad de nuestro proceso electoral y erosionan la confianza pública en la imparcialidad de nuestras elecciones”, expresó el fiscal federal Ryan Raybould.

Las acusaciones contra los migrantes en Texas

De acuerdo con el comunicado difundido el 15 de septiembre por el DOJ, los siguientes inmigrantes enfrentan acusaciones formales que podrían llevar a su deportación:

Helen Sayen Adams, ciudadana nigeriana de 67 años y residente permanente legal desde mayo de 2024, está acusada de votar ilegalmente en una elección federal y de falsear su ciudadanía para registrarse como votante. Presuntamente votó en las elecciones generales de noviembre de 2024 en el condado de Tarrant. Posteriormente, admitió no ser ciudadana estadounidense.

ciudadana nigeriana de 67 años y residente permanente legal desde mayo de 2024, está acusada de votar ilegalmente en una elección federal y de falsear su ciudadanía para registrarse como votante. Presuntamente votó en las elecciones generales de noviembre de 2024 en el condado de Tarrant. Posteriormente, admitió no ser ciudadana estadounidense. Joshua Nmelichukwu Akpom, ciudadano nigeriano de 27 años y residente permanente legal desde 2016, fue acusado de falsedad en su solicitud de naturalización. Según la acusación, negó falsamente haber reclamado la ciudadanía estadounidense, haberse registrado para votar o haber votado, a pesar de haberse registrado en 2017 y haber votado en las elecciones generales de 2018.

ciudadano nigeriano de 27 años y residente permanente legal desde 2016, fue acusado de falsedad en su solicitud de naturalización. Según la acusación, negó falsamente haber reclamado la ciudadanía estadounidense, haberse registrado para votar o haber votado, a pesar de haberse registrado en 2017 y haber votado en las elecciones generales de 2018. Carlos Salas Barrios, ciudadano mexicano de 41 años y residente permanente legal desde 2018, fue acusado de votar ilegalmente en una elección federal. Presuntamente emitió un sufragio provisional en el condado de Tarrant en los comicios generales de noviembre de 2024, a pesar de no ser ciudadano estadounidense ni estar registrado. El voto fue finalmente rechazado.

ciudadano mexicano de 41 años y residente permanente legal desde 2018, fue acusado de votar ilegalmente en una elección federal. Presuntamente emitió un sufragio provisional en el condado de Tarrant en los comicios generales de noviembre de 2024, a pesar de no ser ciudadano estadounidense ni estar registrado. El voto fue finalmente rechazado. Khalwinder Singh Bhengura, ciudadano indio de 69 años y residente permanente legal desde 2022, fue acusado de votar en una elección federal y de falsear su ciudadanía para registrarse como votante. Presuntamente votó en las elecciones generales de noviembre de 2024 y posteriormente admitió que sabía que no era ciudadano.

ciudadano indio de 69 años y residente permanente legal desde 2022, fue acusado de votar en una elección federal y de falsear su ciudadanía para registrarse como votante. Presuntamente votó en las elecciones generales de noviembre de 2024 y posteriormente admitió que sabía que no era ciudadano. Celestin Katubadi, ciudadano de la República Democrática del Congo de 20 años y residente permanente legal, fue acusado de votar en una elección federal y de falsear su ciudadanía para poder votar. Según las autoridades, emitió un voto provisional en el condado de Tarrant durante los comicios de noviembre de 2024. Su voto fue rechazado.

ciudadano de la República Democrática del Congo de 20 años y residente permanente legal, fue acusado de votar en una elección federal y de falsear su ciudadanía para poder votar. Según las autoridades, emitió un voto provisional en el condado de Tarrant durante los comicios de noviembre de 2024. Su voto fue rechazado. Rocío Thrasher, ciudadana mexicana de 38 años y residente permanente legal desde 2017, está acusada de votar en una elección federal y de falsear su ciudadanía para registrarse. Según la acusación, votó en las elecciones generales de noviembre de 2024. Posteriormente, admitió que no era ciudadana.

ciudadana mexicana de 38 años y residente permanente legal desde 2017, está acusada de votar en una elección federal y de falsear su ciudadanía para registrarse. Según la acusación, votó en las elecciones generales de noviembre de 2024. Posteriormente, admitió que no era ciudadana. Moisés Anwar Arellano-Alba, inmigrante indocumentado mexicano de 36 años, fue deportado en julio y acusado de votar en una elección federal y de falsear su ciudadanía. Supuestamente, votó anticipadamente en los comicios de 2024 en el condado de Dallas.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales arrestaron a un acusado el 11 de septiembre y a cinco el 14 de septiembre, mientras que el restante se entregó el 15 del mismo mes luego de estar prófugo ICE

Investigaciones adicionales y corrección de padrones en Texas

En el comunicado, el DOJ sostuvo que estos casos no corresponden a incidentes aislados en el norte de Texas. El mismo día en que varios extranjeros fueron acusados, Eliseo Morales-Tapia, un inmigrante indocumentado oriundo de México, fue sentenciado a 36 meses de prisión federal por robo de identidad agravado, votar en una elección federal y realizar declaraciones falsas sobre la ciudadanía.

La Secretaría de Estado de Texas informó que envió 117 casos adicionales de posible voto por parte de no ciudadanos a la oficina del fiscal general Ken Paxton para su revisión, publicó The Texas Tribune.

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No obstante, la misma dependencia estatal confirmó paralelamente que 578 votantes que habían sido señalados previamente como posibles no ciudadanos por la base de datos federal SAVE son, en realidad, ciudadanos estadounidenses. La mayoría de estos errores (506 casos) ocurrió porque los datos de sus pasaportes no se habían actualizado en el sistema al momento de la verificación inicial.

De acuerdo con Texas Tribune, en el Estado de la Estrella Solitaria hay más de 18 millones de votantes registrados, y más de 11 millones emitieron su sufragio en las elecciones generales de noviembre de 2024, por lo que los siete casos representan una fracción mínima del padrón.