Es oficial: la Corte Suprema de EE.UU. emitió un fallo de ley sobre el voto por correo en las elecciones 2026

La Corte Suprema rechazó la solicitud del gobierno de Donald Trump para suspender una orden judicial que impedía aplicar nuevas exigencias del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) sobre los envíos de boletas electorales. La decisión deja en suspenso las modificaciones previstas para los comicios de noviembre en el voto por correo.

Corte Suprema: la decisión que frena las reglas de Trump sobre el voto por correo

La resolución fue emitida el 14 de septiembre en el caso United States Postal Service, et al. v. California.

En una decisión sin firma individual, el máximo tribunal rechazó la solicitud de suspensión presentada por el gobierno y derivada inicialmente a la jueza Sonia Sotomayor.

El argumento central de la Corte Suprema fue que el gobierno probablemente no lograría demostrar que tenía razón en el fondo de su impugnación contra la medida cautelar dictada por el tribunal de distrito.

Los jueces también determinaron que los factores de equilibrio de intereses aplicables a una solicitud de emergencia no justificaban levantar temporalmente la orden judicial.

La decisión significa que las nuevas disposiciones del USPS no podrán aplicarse en las elecciones de 2026 mientras continúe vigente la medida adoptada por el tribunal inferior.

El fallo no supone, según el contenido de la resolución, una determinación definitiva sobre todas las cuestiones legales relacionadas con la autoridad de la entidad postal.

La discusión de fondo continúa abierta y el pronunciamiento de emergencia se concentra en si correspondía suspender la orden judicial antes de que el litigio terminara.

El plan de Trump para modificar el voto por correo

El conflicto se originó en una directiva emitida por Trump aproximadamente cinco meses antes de la decisión del 14 de septiembre.

Según la opinión del juez Samuel Alito, el presidente ordenó, entre otras cuestiones, iniciar un procedimiento regulatorio relacionado con el correo utilizado para las boletas electorales.

El objetivo terminó en una norma definitiva del USPS publicada a finales de agosto. La regulación establecía nuevos requisitos para el correo de boletas federales y obligaba a los estados a adaptar determinados elementos de los sobres utilizados en las elecciones.

Las modificaciones impulsadas por el USPS sobre las boletas electorales no podrán aplicarse en las elecciones de noviembre Imagen ilustrativa generada por IA

La norma contemplaba tres características especiales para esos envíos:

Un logotipo específico de correo electoral.

La posibilidad de que los sobres fueran procesados mediante equipos de escaneo de alta velocidad.

Un código de barras especializado y único para cada votante.

Además, los estados tendrían que diseñar los sobres de acuerdo con esas condiciones y remitir los modelos al USPS para su revisión. El sistema también exigía que las autoridades estatales cargaran información de los votantes en un portal administrado por el organismo.

Una vez implementado el mecanismo, el USPS tendría que revisar el correo enviado desde los estados a los electores para comprobar si cumplía con las nuevas exigencias.

Los envíos que no reunieran los requisitos no serían aceptados y serían devueltos al estado correspondiente para corregir los errores.

Voto por correo: por qué los estados cuestionaron la medida

La oposición a las nuevas reglas fue encabezada por California junto con funcionarios electorales de otros estados y organizaciones vinculadas con el derecho al voto.

El planteo sostuvo que la implementación de los cambios a tan poca distancia de las elecciones de noviembre podía generar errores y afectar a los electores.

La medida surgió de una orden presidencial dictada meses atrás que derivó en una regulación definitiva del USPS publicada a finales de agosto Shutterstock / AP

Según la información publicada por Courthouse News, funcionarios demócratas de 23 estados y del Distrito de Columbia impugnaron las modificaciones y advirtieron sobre sus posibles consecuencias prácticas. Los demandantes sostuvieron que el nuevo sistema presentaba un elevado riesgo de errores y que quedaba poco margen para corregirlos antes de la elección.

Los estados también cuestionaron que las exigencias pudieran aplicarse de manera efectiva en el calendario disponible. Para cumplirlas, las autoridades electorales tendrían que modificar procedimientos y sistemas que ya están en marcha.

Entre las tareas por las que reclamaron los estados se encontraban:

Conseguir la aprobación del USPS para nuevos diseños de sobres.

Reemplazar sobres que ya habían sido encargados.

Conseguir proveedores capaces de producir nuevos materiales con poca anticipación.

Desarrollar o actualizar sistemas tecnológicos para generar códigos de barras.

Incorporar información específica de cada votante al portal del USPS.

Garantizar que cada boleta tuviera el código correspondiente al destinatario correcto.

Capacitar a funcionarios estatales y locales para aplicar los nuevos procedimientos.

Los funcionarios describieron el esfuerzo necesario para intentar cumplir con las disposiciones como extraordinariamente complejo y sostuvieron que el riesgo podía traducirse en la exclusión de votantes.