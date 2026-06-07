Texas cambia las reglas del DMV: el documento que ahora se exige para registrar un vehículo

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) adoptó una nueva política de verificación de identidad para trámites de registro vehicular. Quienes realicen registros iniciales deben presentar una identificación válida conforme a las listas del TxDMV, mientras que las renovaciones quedarán sujetas a la regla desde el 1° de enero de 2027.

La nueva norma del TxDMV para el registro de vehículos en Texas

La medida, incluida en el boletín de registro y títulos RTB 001-26, afecta al registro inicial de vehículos desde el 5 de marzo de 2026. En el caso de las renovaciones, la normativa comenzará a aplicarse a partir del 1° de enero de 2027. El cambio se basa en modificaciones realizadas al Capítulo 217 del Código Administrativo de Texas.

Hasta esa fecha, los condados mantendrán los procedimientos actuales establecidos antes del 18 de noviembre del año pasado. Con este cronograma, las autoridades buscan facilitar una transición gradual para los ciudadanos y las empresas.

La Lista A del TxDMV y el cumplimiento de la norma en Texas

El documento que ahora se exige es algún tipo de identificación válida y aceptada. El TxDMV creó una “Lista A” de documentos para el registro vehicular. Entre ellos se encuentran las licencias de conducir y las identificaciones estatales vigentes que cumplen con la normativa Real ID.

Si la identificación no cumple con los estándares de la Real ID, igualmente puede ser aceptada siempre que esté vigente y haya sido emitida por alguno de los estados que exigen pruebas de residencia legal, entre los que figuran:

Alabama.

Alaska.

Arizona.

Arkansas.

Florida.

Georgia.

Idaho.

Indiana.

Iowa.

Kansas.

Kentucky.

Louisiana.

Maine.

Michigan.

Mississippi.

Missouri.

Montana.

Nebraska.

New Hampshire.

Carolina del Norte.

Dakota del Norte.

Ohio.

Oklahoma.

Pennsylvania.

Carolina del Sur.

Dakota del Sur.

Tennessee.

Texas.

Virginia.

Wisconsin.

Wyoming.

En los casos en que la identificación no sea Real ID y provenga de un estado que no figura en la lista, la persona deberá presentar un documento adicional para comprobar su identidad. Entre las opciones se encuentran el certificado de nacimiento de EE.UU., certificado de naturalización o el certificado de ciudadanía. Además, el TxDMV también acepta como prueba de identidad un pasaporte estadounidense vigente o una licencia para portar armas emitida en Texas.

Para realizar la renovación del vehículo, se recomienda contar con una documentación que cumpla con los estándares de la ley Real ID DPS Texas

Identificación para personas de otros países en el DMV de Texas

Para las personas que presenten un pasaporte extranjero, la norma exige documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Entre las opciones requeridas figuran el formulario I-94, la tarjeta de residente permanente o una visa de inmigrante vigente.

Por otro lado, la Lista B permite presentar algunos documentos de identidad vencidos, siempre y cuando hayan expirado hace no más de 12 meses. Entre los documentos aceptados se encuentran las identificaciones militares de EE.UU., las credenciales de la OTAN y los documentos emitidos por el DHS o por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

En los trámites donde un gestor actúe en representación de una empresa, un fideicomiso o una firma de arrendamiento, existen normas de identidad adicionales. En estos casos, el representante tiene la obligación de mostrar una identificación con foto que cumpla con los parámetros de la “Lista B”.

La Lista B le permite a los texanos presentar documentos que vencieron hace un año o menos Google Maps/Ronald Rainey

Uso de datos del vehículo y el VIN para renovar el registro en Texas

Para renovar el registro de un vehículo, el sistema del TxDMV solicita algunos datos básicos del auto en cuestión. El propietario debe ingresar el número de la matrícula y los últimos cuatro dígitos del Número de Identificación Vehicular (VIN, por sus siglas en inglés). Si no se cuenta con esa información, es posible encontrarla en el aviso de renovación, el título del vehículo o el comprobante de registro.

El boletín del TxDMV aclara que no todos los vehículos estarán sujetos a estos nuevos requisitos de identificación, dado que las unidades que no necesitan un título de propiedad quedan exentas de la medida. Entre ellas se encuentran ciertos tipos de placas especiales, como las de maquinaria, permisos temporales, tanques de fractura y otras categorías que la agencia clasifica como “MISC”.

Para facilitar la implementación de los cambios, el TxDMV ofrecerá capacitaciones a empleados de oficinas locales y concesionarios. La División de Títulos y Registro de Vehículos será la encargada de supervisar la aplicación de esta nueva política, que reemplaza las directrices emitidas en 2025.