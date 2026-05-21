Confirmado en Texas: el DMV cambia los requisitos para el registro de autos y afectaría a conductores que lleguen tarde

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) cambió este año los requisitos de identificación para el registro inicial de autos. Desde la entrada en vigor de la norma, para completar ese trámite es necesario presentar un documento aceptado dentro de una lista específica; las renovaciones adoptarán el nuevo esquema a partir del 1° de enero de 2027.

Texas endurece requisitos para registrar autos

A principios de año, la Junta del TxDMV aprobó por decisión unánime una normativa que entró en vigor poco tiempo después.

aprobó por decisión unánime una normativa que entró en vigor poco tiempo después. La medida clasificó los documentos de identidad aceptables en dos categorías, denominadas Lista A y Lista B, según el tipo de transacción vehicular que se pretenda realizar.

La Junta del DMV de Texas aprobó por decisión unánime las nuevas normas a principios de año DMV Oregon

Para el registro inicial de autos, los solicitantes deben presentar uno de los siguientes:

Licencias de conducir o identificaciones estatales que cumplan con REAL ID .

. Licencias de estados específicos que no son REAL ID pero requieren prueba de presencia legal (como Texas, Florida, etc.).

Licencias que no son REAL ID de otros estados, siempre que se acompañen de un acta de nacimiento de EE. UU. o certificado de ciudadanía/naturalización.

o certificado de ciudadanía/naturalización. Pasaportes de EE. UU. vigentes o pasaportes extranjeros acompañados de documentos migratorios específicos (Formulario I-94, tarjeta de residente permanente o visa de inmigrante).

Licencia para portar armas (LTC) de Texas vigente.

El objetivo del cambio es garantizar la validez de las identificaciones presentadas, según explicaron las autoridades. Las reglas más estrictas fueron resultado de una campaña del representante estatal Brian Harrison en redes sociales contra la “emisión de registros para inmigrantes indocumentados”.

Harrison celebró la medida en sus redes sociales @brianeharrison

En un mensaje compartido en redes sociales, Harrison agradeció a quienes “presionaron” al gobernador Greg Abbott y escribió: “Ahora, como siempre, debemos permanecer vigilantes y garantizar que se cumplan estas nuevas reglas”.

Lista B: los documentos aceptados en trámites especiales por el TxDMV

Al margen de la lista estándar, quienes avancen con trámites sin registro, vehículos exentos, permisos temporales (72/144 horas) y placas de un solo viaje podrán utilizar:

Cualquier licencia de conducir o ID de un estado o territorio de EE.UU.

Identificaciones militares de EE.UU., de la OTAN o bajo el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas.

Identificaciones emitidas por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o Servicios de Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Las nuevas normas del DMV de Texas no se aplicarán a las renovaciones de títulos de autos hasta 2027 Freepik

La medida contempla también que las identificaciones de la Lista B pueden estar vencidas por un máximo de 12 meses al momento de realizar el trámite.

Qué sucede con las renovaciones de registros de autos en Texas

Las renovaciones mantendrán temporalmente el esquema anterior hasta 2027, según el TxDMV. Por este motivo, hasta esa fecha aceptarán documentos que no forman parte de las listas mencionadas.

A partir del 1° de enero del próximo año, las oficinas del TxDMV solo aceptarán para las renovaciones los documentos de la Lista A y la Lista B, según el trámite que se desee realizar.

Cómo enviar una notificación de transferencia de vehículo, según el DMV de Texas

Las personas que no actualicen sus identificaciones para contar con una de las incluidas en las listas descritas no podrán avanzar con el proceso.

Pese a que el objetivo es imponer regulaciones más estrictas a los trámites del TxDMV en Texas, no todos están de acuerdo en su eficacia.

En diálogo con el medio local KXAN, la tasadora de impuestos del condado de Travis, Celia Israel, indicó que le preocupaba que derive en más personas conduciendo en las calles del estado sin seguro.

“En su desesperación por asegurarse de que su camión de trabajo funcione legalmente, lidiarán con documentación fraudulenta, pagarán a otra persona para que registre un automóvil a su nombre”, analizó.