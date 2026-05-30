Confirmado en Texas: el sistema digital actualizado para emitir licencias de conducir en junio 2026

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) aplica un sistema digital en junio 2026 para la emisión y gestión de licencias de conducir. Se trata de la plataforma oficial Texas by Texas (TxT, en inglés), que opera como un asistente personalizado para agilizar estos trámites estatales de forma segura.

La plataforma TxT y la gestión de documentos en Texas

Este recurso permite tramitar o renovar la licencia de conducir y el documento de identidad desde cualquier dispositivo electrónico. A través del sistema digital, los usuarios pueden completar el proceso sin necesidad de acudir a las oficinas gubernamentales de control vehicular.

Los pasos a seguir para obtener la licencia de conducir en Texas

El sitio facilita el reemplazo de las tarjetas de identificación en caso de robo o extravío del documento físico. También dispone de una opción para gestionar la reposición de las credenciales mediante un procedimiento simplificado que resguarda la información personal.

La herramienta de Texas centraliza los datos del conductor y ofrece acceso inmediato a los servicios de identificación oficiales. Con estos trámites automatizados se reducen los tiempos de espera y se optimiza la atención.

Funciones de TxT: cambios en direcciones y contactos de emergencia

En la herramienta digital, los conductores pueden modificar la dirección de su licencia de conducir o documento de identidad de manera directa. El software actualiza los registros en la base de datos del Departamento de Seguridad Pública de forma inmediata.

Además, la aplicación permite consultar y modificar los contactos de emergencia vinculados al perfil del conductor. Esta opción puede ser útil en caso de que deban intervenir autoridades por accidentes en la vía pública.

Los conductores de Texas también pueden actualizar información personal a través de la plataforma Unsplash / Freepik

Para realizar el trámite, los usuarios deben presentar su licencia de conducir a través de la plataforma para recibir una tarjeta de identificación estatal. El sistema valida la solicitud y procesa el cambio de estatus del documento conforme a las normativas vigentes.

Cómo realizar trámites de la licencia de conducir en TxT

Para poder acceder a estos servicios gubernamentales, los solicitantes deben crear un perfil de usuario único en el portal oficial de TxT. A través del mismo, los conductores con registros previos pueden ingresar al portal y aprovechar las funciones disponibles.

La plataforma es administrada por el DPS de Texas Facebook Texas Department of Public Safety

Además, el DPS planifica incorporar nuevos servicios digitales y actualizaciones para la plataforma en el corto plazo. Las autoridades expandirán las capacidades del asistente personalizado para sumar más trámites vehiculares próximamente.

Nuevas normas para conductores en Texas

El 5 de marzo, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) implementó un cambio que impactó a los inmigrantes. Desde esa fecha, los solicitantes deben mostrar una prueba de estadía legal para registrar un auto a su nombre en el estado.

Los comprobantes válidos a presentar son: