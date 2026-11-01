Texas: el histórico bastión republicano que los demócratas quieren tomar en las midterms 2026

Los demócratas buscan quebrar el dominio republicano de tres décadas en Texas en las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre de 2026. La votación anticipada se extendió del 19 al 30 de octubre. A la fecha, el resultado depende de cuántos independientes logren persuadir al Partido Republicano, según analistas consultados por The Washington Post.

Senado y gobernación de Texas: quiénes compiten en las midterms 2026

Por el escaño de Texas en el Senado, el demócrata James Talarico, exmaestro de 37 años, enfrenta al fiscal general estatal Ken Paxton, de 63, y aliado del presidente Donald Trump. Varios sondeos dan ventaja a Talarico.

Por la gobernación, Greg Abbott, de 68 años, busca un cuarto mandato consecutivo frente a la abogada demócrata Gina Hinojosa, de 52. Se espera una contienda ajustada.

Ginna Hinojosa enfrenta al gobernador Abbott en las elecciones 2026 de Texas Fotomontaje realizado con IA

Votación anticipada en Texas: alarma republicana por la baja participación

Según The Washington Post, algunos republicanos texanos expresaron preocupación por la participación de su electorado.

El senador estatal republicano Paul Bettencourt dijo al diario que los votantes republicanos más fieles no acudieron a las urnas en la misma medida que los demócratas.

El analista independiente Steven David detectó avances demócratas en zonas urbanas e incluso en condados rurales conservadores.

Paxton canceló varias paradas de su gira final en áreas republicanas. Según su campaña, la causa fueron conflictos de agenda con visitas de Trump y del vicepresidente JD Vance.

Hinojosa y Talarico buscan atraer a independientes y votantes desencantados con Trump Fotomontaje editado con IA

Votantes independientes y latinos, la clave de la elección en Texas

De acuerdo con otro análisis del Post, un récord de 7,4 millones de texanos votó de forma anticipada. Los independientes superaron a los votantes de cada partido.

David calcula que los republicanos necesitan el 54% de los independientes para empatar.

Casi la mitad de esos independientes son latinos y la mayoría no votó en 2024, según Tom Bonnier, analista de TargetSmart.

Costo de vida y redadas: los ejes de la campaña demócrata en Texas

Hinojosa y Talarico buscan atraer a independientes y votantes desencantados con Trump con críticas al alto costo de vida.

con críticas al alto costo de vida. Los demócratas confían en recuperar el apoyo latino, en medio del descontento por las redadas contra inmigrantes, según sondeos. Trump había avanzado en ese grupo en 2024.

“Si no ganamos ahora, nunca nos dejarán estar tan cerca otra vez. Esta es nuestra última gran oportunidad”, dijo Hinojosa a sus simpatizantes el domingo 18 de octubre.

Donald Trump afirmó en Texas que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de EE.UU.

Para tener en cuenta ante las elecciones en Texas

Texas tiene 19.041.684 votantes registrados, una cifra récord, según la Secretaría de Estado de Texas.

La jornada electoral es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas abren de 7 de la mañana a 7 de la tarde, hora local, de acuerdo con el mismo organismo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.