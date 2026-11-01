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Texas: el histórico bastión republicano que los demócratas quieren tomar en las midterms 2026
Con señales de baja participación republicana, los demócratas ven en las elecciones del 3 de noviembre de 2026 una oportunidad de ganar en Texas por primera vez en décadas
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LA NACION
Los demócratas buscan quebrar el dominio republicano de tres décadas en Texas en las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre de 2026. La votación anticipada se extendió del 19 al 30 de octubre. A la fecha, el resultado depende de cuántos independientes logren persuadir al Partido Republicano, según analistas consultados por The Washington Post.
Senado y gobernación de Texas: quiénes compiten en las midterms 2026
- Por el escaño de Texas en el Senado, el demócrata James Talarico, exmaestro de 37 años, enfrenta al fiscal general estatal Ken Paxton, de 63, y aliado del presidente Donald Trump. Varios sondeos dan ventaja a Talarico.
- Por la gobernación, Greg Abbott, de 68 años, busca un cuarto mandato consecutivo frente a la abogada demócrata Gina Hinojosa, de 52. Se espera una contienda ajustada.
Votación anticipada en Texas: alarma republicana por la baja participación
- Según The Washington Post, algunos republicanos texanos expresaron preocupación por la participación de su electorado.
- El senador estatal republicano Paul Bettencourt dijo al diario que los votantes republicanos más fieles no acudieron a las urnas en la misma medida que los demócratas.
- El analista independiente Steven David detectó avances demócratas en zonas urbanas e incluso en condados rurales conservadores.
- Paxton canceló varias paradas de su gira final en áreas republicanas. Según su campaña, la causa fueron conflictos de agenda con visitas de Trump y del vicepresidente JD Vance.
Votantes independientes y latinos, la clave de la elección en Texas
- De acuerdo con otro análisis del Post, un récord de 7,4 millones de texanos votó de forma anticipada. Los independientes superaron a los votantes de cada partido.
- David calcula que los republicanos necesitan el 54% de los independientes para empatar.
- Casi la mitad de esos independientes son latinos y la mayoría no votó en 2024, según Tom Bonnier, analista de TargetSmart.
Costo de vida y redadas: los ejes de la campaña demócrata en Texas
- Hinojosa y Talarico buscan atraer a independientes y votantes desencantados con Trump con críticas al alto costo de vida.
- Los demócratas confían en recuperar el apoyo latino, en medio del descontento por las redadas contra inmigrantes, según sondeos. Trump había avanzado en ese grupo en 2024.
- “Si no ganamos ahora, nunca nos dejarán estar tan cerca otra vez. Esta es nuestra última gran oportunidad”, dijo Hinojosa a sus simpatizantes el domingo 18 de octubre.
Para tener en cuenta ante las elecciones en Texas
- Texas tiene 19.041.684 votantes registrados, una cifra récord, según la Secretaría de Estado de Texas.
- La jornada electoral es el martes 3 de noviembre de 2026. Las urnas abren de 7 de la mañana a 7 de la tarde, hora local, de acuerdo con el mismo organismo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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