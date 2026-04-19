Texas ya es la octava economía del mundo y Greg Abbott lo celebra: ¿cuáles los trabajos mejor pagos?

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que el estado alcanzó un PIB récord de 2,9 billones de dólares, lo que lo posiciona como la octava economía más grande del mundo, por encima de Rusia, Canadá e Italia, según informó la Oficina del Gobernador. El logro, difundido en el sitio oficial del gobierno texano, consolida una tendencia de crecimiento sostenido que se extiende desde la década de 1970.

Texas lidera y Greg Abbott lo celebra

La base de este crecimiento descansa en cuatro pilares estructurales , de acuerdo con la economista principal del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Pia Orrenius, consultada por The Dallas Morning News.

, de acuerdo con la economista principal del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Pia Orrenius, consultada por The Dallas Morning News. “La posición geográfica estratégica del estado, la diversificación productiva, el flujo constante de nueva población y un marco de política pública favorable a la inversión fundamentan su crecimiento económico”. Sostiene la economista.

Greg Abbott también anunció un plan para la formación mediante subvenciones millonarias en Texas Fotomontaje generado con IA

Texas controla los principales puertos de entrada desde México —el Puerto de Houston y el Puerto de Laredo— y se beneficia directamente del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).

El sector energético continúa siendo un motor clave: Texas lidera la producción de petróleo, gas y electricidad eólica a nivel nacional. Al mismo tiempo, las grandes áreas metropolitanas —Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio y Austin— crecieron bajo el efecto de las llamadas “economías de clúster”, donde industrias concentradas comparten recursos y mano de obra, lo que eleva los salarios y los estándares de vida.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Los empleos que más pagan en Texas

El sector salud domina ampliamente la cima salarial en Texas. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los diez empleos mejor remunerados son:

Radiólogos : salario medio anual de 327.850 dólares

: salario medio anual de 327.850 dólares Cardiólogos : 323.310 dólares anuales

: 323.310 dólares anuales Jefes ejecutivos : 298.140 dólares anuales

: 298.140 dólares anuales Oftalmólogos : 291.320 dólares anuales

: 291.320 dólares anuales Obstetras y ginecólogos : 287.330 dólares anuales

: 287.330 dólares anuales Dentistas : 287.240 dólares anuales

: 287.240 dólares anuales Patólogos : 278.140 dólares anuales

: 278.140 dólares anuales Cirujanos : 276.680 dólares anuales

: 276.680 dólares anuales Dermatólogos : 276.120 dólares anuales

: 276.120 dólares anuales Neurólogos: 275.700 dólares anuales

Fuera del ámbito médico, los pilotos de líneas aéreas perciben en promedio 204.480 dólares anuales, mientras que ingenieros y gerentes de construcción superan los 100.000 dólares al año.

Crecimiento con desigualdad interna en Texas

A pesar del desempeño macroeconómico, la economía texana enfrenta contrastes marcados. La economista Orrenius advirtió que varias regiones del estado “siguen afectadas por bolsillos de pobreza persistente”, que limitan el acceso a capacitación y a empleos mejor remunerados para ciertos sectores de la población.

Texas alcanza un PIB récord de 2,9 billones de dólares y se consolida como la octava economía del mundo Abbott y Tripadvisor

El flujo migratorio —uno de los factores que históricamente sostuvo la demanda laboral— mostró señales de desaceleración: entre 2022 y 2024 se registraron tasas históricas de llegada de migrantes, pero Orrenius proyectó que en 2025 y 2026 ese flujo podría reducirse a la mitad.

El anuncio del PIB récord se produce en un contexto en que Abbott busca reforzar el atractivo de Texas para empresas nacionales e internacionales, en especial en un año con dinámicas comerciales complejas a nivel global por las políticas arancelarias de la administración del presidente Donald Trump.

El próximo informe de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas actualizará las cifras de empleo y permitirá evaluar si el crecimiento se traduce en una reducción efectiva de la desigualdad salarial dentro del estado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.