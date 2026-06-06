Abbott firmó la ley que frena el impuesto predial en Texas: por qué más de 130 ciudades no pueden subirlo

Las ciudades de Texas que no cumplan con la entrega de sus auditorías financieras anuales enfrentan una restricción que impacta directamente en sus ingresos fiscales. La ley SB 1851 establece que los gobiernos locales con informes contables pendientes no podrán incrementar las tasas del impuesto a la propiedad por encima del nivel necesario para recaudar los mismos ingresos del año anterior.

Cómo funciona la ley SB 1851 en Texas

La ley SB 1851 fue promulgada tras la firma del gobernador de Texas, Greg Abbott, y comenzó a aplicarse el 1° de septiembre de 2025. El objetivo planteado por sus impulsores fue garantizar que los municipios mantengan actualizada su información financiera antes de adoptar medidas tributarias.

La medida fue firmada por Abbott y entró en vigor en septiembre de 2025 @GovernorAbbott

La norma establece que las ciudades deben realizar una auditoría independiente de sus cuentas cada año y publicar posteriormente un estado financiero basado en ese análisis. Ambos trámites deben completarse hasta el día 180 después del último día de su año fiscal.

Si una municipalidad no presenta la auditoría o el informe financiero dentro de los plazos fijados por la legislación estatal, pierde la posibilidad de aumentar la tasa del impuesto predial más allá de la denominada tasa de “no nuevos ingresos”. En estos casos, la legislación faculta al Procurador General de Texas a determinar cuándo una ciudad incumple con los requisitos.

La sanción no se limita a un único ejercicio presupuestario. Según el texto legal, la restricción continúa con su aplicación en los años siguientes hasta que el municipio regularice su situación administrativa y financiera.

Más de 130 ciudades afectadas por la medida

Según un nuevo informe de The Texas Tribune, durante los primeros meses de implementación, el Procurador General de Texas, Ken Paxton, notificó a más de 130 ciudades sobre la aplicación de esta sanción. La mayoría de las localidades incluidas en la lista tienen menos de 10.000 habitantes.

Entre los municipios alcanzados figura Howe, una ciudad ubicada al norte de Dallas. Sus autoridades señalaron que heredaron retrasos administrativos acumulados durante cambios de gestión ocurridos antes de 2023 y que todavía trabajan para completar auditorías pendientes.

La prohibición de aumentar impuestos les generó una dificultad adicional porque deben financiar las auditorías requeridas mientras ven limitadas sus posibilidades de incrementar recursos propios.

“Es una especie de círculo vicioso”, dijo el administrador municipal de la ciudad, Monte Walker, a The Texas Tribune.

Los desafíos que enfrentan las ciudades pequeñas

Varios administradores municipales sostuvieron que el cumplimiento de las auditorías representa una carga significativa para presupuestos reducidos. En algunos casos, el costo de una sola revisión financiera puede absorber una parte importante de los recursos disponibles.

“Para Howe, una auditoría cuesta alrededor de US$40.000 frente a un presupuesto operativo de US$7 millones”, aseguró Walker.

A ello se suma la dificultad para contratar especialistas en finanzas públicas. Municipios pequeños como Manvel, una ciudad ubicada al sur de Houston con aproximadamente 20.000 habitantes, reportaron problemas para cubrir cargos esenciales, especialmente cuando se producen renuncias o cambios de personal en áreas administrativas clave.

“Esto no es solo un tema de debate político. Tiene un impacto real en los servicios esenciales para ciudades como Manvel, que siguen experimentando un rápido crecimiento”, aseguró el alcalde Dan Davis.

Funcionarios de distintas localidades explicaron que la falta de personal capacitado puede retrasar la preparación de informes contables y provocar incumplimientos que luego derivan en las sanciones previstas por la ley.

“No hay niveles de conocimiento. Está el director de finanzas, el administrador municipal o el gerente municipal, y cuando esos dos puestos cambian, el siguiente nivel lo ocupan los empleados administrativos”, señaló Henry Arredondo, administrador municipal de Alpine, un pueblo ubicado al oeste de Texas.

En Texas, las ciudades que no cumplen con un proceso de auditoría, no pueden aumentar los impuestos a la propiedas, advirtió Paxton Freepik y Oficina del Fiscal General de Texas

Debate sobre las sanciones y posibles apelaciones

El senador estatal Robert Nichols, autor de la SB 1851, defendió la normativa al señalar que los gobiernos locales deben conocer con precisión su situación financiera antes de aplicar incrementos tributarios a los contribuyentes.

“Tienen un plazo razonable para presentar la auditoría”, dijo Nichols a The Texas Tribune. “No deberían subir los impuestos a la gente a menos que entiendan las cifras y se sientan completamente seguros de ellas”, señaló.

Algunos municipios sostuvieron que existen situaciones excepcionales, como errores administrativos o demoras derivadas de cambios de personal, que deberían ser consideradas antes de aplicar sanciones automáticas.

“Port Lavaca completó su auditoría a tiempo, pero terminó en la lista del fiscal general debido a un malentendido entre la ciudad y la oficina del fiscal”, explicó la administradora municipal Joanna Weaver. “Los funcionarios de Port Lavaca tienen la intención de apelar la decisión”, aseguró.

La ley no contempla de manera expresa un mecanismo de apelación. Mientras algunas ciudades buscan revisar las determinaciones emitidas por la oficina de Ken Paxton, los impulsores de la norma sostuvieron que flexibilizar las sanciones podría reducir el alcance de la medida.

“No les estamos obligando a realizar una auditoría que no estén obligados a hacer”, dijo Nichols. “Simplemente estamos tratando de decirles: “Oigan, necesitan un pequeño empujón para poner sus cuentas en orden y realizar la auditoría”, finalizó.