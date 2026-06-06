Oficial y confirmado: la ley firmada por Abbott que entró en vigor en junio 2026 e impacta en los migrantes de Texas

Algunas de las disposiciones de la ley SB4 de Texas, impulsada por el gobierno estatal y respaldada por el gobernador Greg Abbott, volvieron a entrar en vigor en junio de 2026. Las autoridades estatales recuperaron facultades para intervenir en casos relacionados con migrantes sospechosos de haber ingresado o permanecido de manera irregular en Estados Unidos.

Texas y la SB4: qué ocurre en junio de 2026 con la ley migratoria

A comienzos de junio de 2026, partes fundamentales de la SB4 permanecen vigentes en Texas gracias a un reciente fallo judicial que permitió la aplicación de varias de sus disposiciones mientras continúa la batalla legal en los tribunales.

La respuesta de Greg Abbott a la ley SB4

Según informó Telemundo, expertos en derecho migratorio sostienen que la decisión abre la puerta para que autoridades estatales y locales participen en asuntos relacionados con el estatus migratorio de personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en EE.UU.

Entre los puntos más relevantes que actualmente pueden aplicarse se encuentran:

La posibilidad de que agentes estatales y locales realicen detenciones bajo sospechas relacionadas con presencia migratoria irregular .

bajo sospechas relacionadas con . Intervención de jueces estatales en procesos vinculados con órdenes de salida del país norteamericano.

en procesos vinculados con del país norteamericano. Aplicación de disposiciones que convierten determinadas conductas migratorias en infracciones sujetas a procedimientos dentro del sistema judicial estatal.

Abbott y el origen de la SB4 de Texas

La SB4 fue aprobada en 2023 y se convirtió rápidamente en una de las iniciativas más polémicas impulsadas por el liderazgo republicano de Texas. De acuerdo con Court House News, la legislación apoyada por Abbott estableció como delito estatal la violación de determinadas normas migratorias y contempló mecanismos para ordenar la remoción de migrantes.

Desde su aprobación, la ley enfrentó múltiples demandas judiciales promovidas por organizaciones de derechos civiles, defensores de inmigrantes y distintos actores que sostienen que la regulación invade competencias reservadas al gobierno federal.

A partir de las resoluciones judiciales vigentes a comienzos de junio de 2026, los agentes policiales de Texas, tanto estatales como locales, recuperaron la potestad legal para efectuar arrestos basados en sospechas de presencia migratoria irregular Imagen compuesta

El eje central de esas impugnaciones fue que la Constitución estadounidense otorga a las autoridades federales el control de materias relacionadas con inmigración, naturalización y deportaciones.

Migrantes en Texas: la orden judicial que frenó parcialmente la aplicación de la SB4

El 14 de mayo se produjo uno de los capítulos más importantes de la disputa judicial. Court House News informó que el juez federal David Alan Ezra emitió una orden preliminar que bloqueó parcialmente la entrada en vigor de algunas disposiciones de la ley, un día antes de que comenzaran a aplicarse.

La captura de migrantes indocumentados en Texas que celebró Abbott

La resolución surgió a partir de una demanda colectiva presentada en representación de dos inmigrantes hondureños que argumentaban enfrentar un riesgo real de arresto, procesamiento y expulsión bajo las nuevas reglas.

El magistrado concluyó que existía una amenaza sustancial de aplicación de la ley contra los demandantes y sostuvo que ello podía provocar daños irreparables. Sin embargo, el alcance de la medida fue limitado.

La orden judicial solamente impidió temporalmente la aplicación de las disposiciones relacionadas con personas acusadas de reingresar ilegalmente al país norteamericano. Otras partes de la legislación quedaron intactas y podían entrar en vigor según lo previsto.

Leyes migratorias en Texas: la Corte de Apelaciones cambió el escenario

La situación volvió a modificarse pocas semanas después. Reuters informó el 29 de mayo que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió la medida cautelar emitida por el juez Ezra y permitió nuevamente la aplicación de aspectos clave de la SB4.

La decisión representó una victoria para las autoridades de Texas, que habían apelado la resolución anterior. Entre los puntos afectados por el fallo se encuentran disposiciones que permiten arrestar a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera entre EE.UU. y México.