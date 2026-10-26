Últimas encuestas de las elecciones en Texas y quién gana la gobernación entre Abbott e Hinojosa

Cuatro encuestas realizadas en octubre mostraron una disputa sin un ganador definido en la carrera por la gobernación de Texas. El republicano Greg Abbott le sacó ventaja a la demócrata Gina Hinojosa en la mayoría de las mediciones, aunque las diferencias están dentro de los márgenes de error y podrían acortarse hacia el martes 3 de noviembre.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Abbott e Hinojosa en Texas

El sondeo de Emerson College Polling, patrocinado por Nexstar Media y realizado entre el 17 y el 19 de octubre, entrevistó a 1000 votantes probables de Texas. Este estudio identificó una diferencia de cuatro puntos porcentuales, con un margen de error de más o menos 3,1%.

Abbott mantiene una corta ventaja sobre Hinojosa en los sondeos más recientes Emerson College Polling

Los resultados en la encuesta señalaron lo siguiente:

Greg Abbott obtuvo el 49% de la intención de voto

obtuvo el de la intención de voto Gina Hinojosa recibió el 45% del apoyo

recibió el del apoyo Los indecisos llegaron al 4%

VoteHub y Verasight presentaron una competencia más ajustada:

Abbott obtuvo el 47,7%

obtuvo el Hinojosa llegó al 46,4%

llegó al Los indecisos llegaron al 5,1%

La ventaja republicana se redujo a 1,3 puntos. El estudio realizado con una muestra efectiva de 509 votantes probables y 517 registrados, cuya recolección de datos se extendió del 1° al 20 de octubre, tiene un margen de error de ±4,3%.

Por su parte, Texas Public Opinion Research registró lo siguiente:

Greg Abbott recibió el 51% de apoyo

recibió el de apoyo Gina Hinojosa el 48%

La diferencia es de tres puntos, aunque el relevamiento, realizado del 15 al 18 de octubre con una muestra de 969 votantes probables, tiene un margen de error de ±3,9%. Este estudio tuvo una modalidad diferente a los anteriores ya que se incentivó a los indecisos a escoger a un candidato.

La encuesta de Pollfinity Research presentó un resultado opuesto:

Hinojosa alcanzó el 46%

alcanzó el Abbott el 45%

Este último análisis, realizado del 15 al 18 de octubre con una muestra de 278 sufragistas registrados de Texas, tiene un margen de error de ±6,5%, por lo que la ventaja demócrata tampoco permite anticipar el desenlace.

Talarico aventaja a Paxton en la carrera por el Senado en Texas, según encuestas

Los cuatro estudios de octubre mostraron a Talarico por delante de Paxton, aunque con diferencias que van de menos de un punto a cinco puntos porcentuales, según la encuesta y el modelo de votantes utilizado.

Emerson College situó a Talarico en el 48% y a Paxton en el 46% antes de considerar la inclinación de los indecisos. Después de incorporarla, los candidatos quedaron en el 49% y el 48%, respectivamente.

Además de Abbott, las últimas encuestas muestran una carrera ajustada para Paxton y Talarico en Texas Fotomontaje editado con IA

VoteHub y Verasight también favorecieron al demócrata: en su modelo de votantes probables, Talarico obtuvo el 47,6%, frente al 45,2% del republicano. TPOR amplió la distancia a cuatro puntos, con un 51% para Talarico y un 47% para Paxton.

Pollfinity Research registró la mayor diferencia entre ambos: 48% para el demócrata y 43% para el republicano. No obstante, el margen de error de este último estudio es el más alto.

Elecciones en Texas: economía e inmigración, entre las prioridades

Los sondeos coinciden en que la situación económica es uno de los principales factores que pueden influir en el voto. En la encuesta de Emerson College, el 39% señaló este tema como su mayor preocupación, tres puntos más que en septiembre.

Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

La inmigración apareció en segundo lugar, con el 16%, seguida por las amenazas a la democracia, con el 13%, y la educación, con el 12%.

TPOR también colocó la asequibilidad y el costo de vida en primer lugar, con el 28% de las respuestas como prioridad principal. El crecimiento económico y la creación de empleo reunieron el 13%, mientras que la inmigración y la Seguridad Social y Medicare registraron un 8% cada uno.

Las respuestas sobre la capacidad de los candidatos para afrontar estos problemas mostraron diferencias:

En la contienda senatorial, el 51% consideró que Talarico puede hacer más para mejorar la situación económica de los hogares, frente al 43% que elige a Paxton .

consideró que puede hacer más para mejorar la situación económica de los hogares, frente al que elige a . En la gobernación, Abbott obtuvo el 49% en esa evaluación, mientras que Hinojosa alcanzó el 47%.

La evolución de la economía y el costo de vida podrían resultar determinantes para las elecciones generales de medio término del 3 de noviembre.