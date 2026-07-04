Tharp cae en los 110 m con vallas de Eugene tras su récord mundial

El estadounidense Ja'Kobe Tharp, que el mes pasado pulverizó el récord mundial de los 110 metros con vallas con un tiempo de 12,75, fue derrotado este sábado en el Prefontaine Classic de Eugene por su compatriota Jamal Britt, vencedor con un extraordinario 12,86.

En su primera competición desde los campeonatos universitarios de la NCAA, donde había sorprendido al mundo del atletismo al batir el anterior récord mundial de la especialidad, Tharp terminó segundo pese a firmar un sólido 12,91.

El vallista de 20 años lideró la prueba en los primeros metros, pero no pudo contener la remontada de Britt, cuyo 12,86 lo convirtió en el quinto hombre más rápido de la historia en los 110 metros con vallas.

El jamaicano Demario Prince completó el podio con 13,01, mientras que el estadounidense y vigente campeón mundial Cordell Tinch finalizó cuarto con 13,07.