Thompson impulsa la carrera del triunfo en la novena y Rockies vencen 3-2 a Cachorros

DENVER (AP) — Sterlin Thompson conectó un sencillo como bateador emergente ante la recta de 100 mph del venezolano Daniel Palencia en la novena entrada para darle a los Rockies de Colorado una victoria de 3-2 sobre los Cachorros de Chicago la noche del miércoles.

Fue la séptima carrera impulsada en la trayectoria de Thompson, el novato de 24 años oriundo de la cercana Longmont.

El sencillo de Thompson al jardín derecho, con corredores en primera y tercera y sin outs, llegó después de que Ian Happ conectara un jonrón solitario de 424 pies ante el venezolano Antonio Senzatela en la parte alta de la novena para empatar el juego. Fue el 15to cuadrangular de la temporada para Happ, el máximo del equipo.

TJ Rumfield conectó su octavo vuelacercas de la temporada por Colorado, un batazo de dos carreras al jardín derecho para tomar ventaja de 2-1 en la octava. Rumfield tenía apenas un jonrón en sus 22 juegos anteriores.

Tras desperdiciar la oportunidad de salvamento, Senzatela (6-0) se acreditó la victoria. Palencia (1-1) cargó con la derrota.

Pete Crow-Armstrong, de Chicago, pegó un triple en la cuarta entrada y anotó. El hit extendió a 14 juegos la racha de Crow-Armstrong embasándose, un tramo en el que batea para .356.

Los Cachorros perdieron 22 de sus últimos 29 juegos después de comenzar la temporada con marca de 27-12.

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