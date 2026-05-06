Thunder bajan de la nube a Lakers y Pistons rompen mala racha ante Cavs

Los Oklahoma City Thunder frenaron la buena marcha de Los Angeles Lakers de LeBron James al tumbarlos por 108-90 en el primer asalto de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander se quedó en 18 puntos, su cifra más baja de toda la temporada, pero aun así los vigentes campeones pasaron pocos apuros para superar a unos Lakers con escasos recursos ofensivos más allá del eterno LeBron.

A sus 41 años, King James volvió a ser el máximo anotador angelino con 27 puntos, en una fabulosa efectividad del 71% en tiros de campo (12-17), acumulando también 4 rebotes y 6 asistencias.

LeBron ya fue el mejor jugador de la serie de primera ronda ante los Houston Rockets, que los Lakers ganaron con solvencia pese a la baja de Luka Doncic por una lesión muscular.

El esloveno, máximo anotador de la temporada de la NBA, tuvo que ver de nuevo desde el banco otra paliza a su equipo de los Thunder, que ya arrollaron a los Lakers en los cuatro enfrentamientos de fase regular por una media incontestable de 29,3 puntos.

Austin Reaves, la otra pata del trío estelar angelino, siguió naufragando en estos playoffs con 8 puntos y una espantosa estadística de 3-16 en tiros de campo.

El entrenador JJ Redick puede haber perdido además al ala-pívot Jared Vanderbilt, que se retiró en el segundo cuarto al dislocarse el meñique de la mano derecha.

Los Lakers protagonizaron un esperanzador arranque de partido en el Paycom Center de la mano de LeBron, que se encargó de 10 de los primeros 16 puntos de su equipo.

Pero poco tardó la balanza en inclinarse del lado de los Thunder, primer sembrado del Oeste y aun invictos en estos playoffs tras barrer en la primera eliminatoria a los Phoenix Suns.

En una noche poco brillante de Gilgeous-Alexander, el pívot Chet Holmgren fue esta vez el pilar ofensivo con 24 puntos y 12 rebotes, secundado por el escolta Ajay Mitchell, con 18 tantos.

"Estuvimos un poco imprecisos, un poco oxidados, pero ofensivamente simplemente seguimos insistiendo", dijo Gilgeous-Alexander, elogiando a una defensa de los Thunder que dejó a los Lakers en su anotación más baja en un partido de playoffs desde 2021.

"Simplemente tratamos de sacar a la gente de su zona de confort, así de sencillo", resumió el vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

- Detroit golpea primero -

En el otro juego del martes, los Detroit Pistons acabaron con una racha de 12 derrotas seguidas en playoffs ante los Cleveland Cavaliers al derrotarlos 111-101 en el inicio de esta semifinal del Este.

La férrea defensa de los locales se impuso al talento ofensivo de los Cavaliers, provocando que sus figuras James Harden y Donovan Mitchell cometieran entre ambos 10 pérdidas de balón.

Harden terminó con 22 puntos y Mitchell con otros 23 pero el partido volvió a estar en las manos de Cade Cunningham, líder de los Pistons, con 23 puntos y 7 asistencias.

El base estuvo secundado por Tobias Harris, con 20 puntos y 8 rebotes, y Jalen Duren, que logró 11 y 12 y protagonizó acciones decisivas en la recta final.

Con la energía de su público, Detroit se mostró más recuperado físicamente del esfuerzo de la primera ronda en la que necesitó remontar un global de 3-1 frente a los Orlando Magic.

Los locales dominaron gran parte del juego, con distancias de hasta 18 puntos y una ventaja de 93-82 a falta de nueve minutos.

En un abrir y cerrar de ojos, los Cavaliers empataron el marcador con un parcial de 11-0 y nueve puntos seguidos de Harden, que hasta entonces estaba teniendo una dura noche cometiendo hasta 7 pérdidas de balón.

Cuando el veterano base trató de poner a Cleveland por delante se topó con un monumental tapón de Duren, que devolvió la dinámica del partido en favor de los locales.

Acto seguido, el pívot All Star convirtió tres volcadas tras asistencias de Cunningham que dieron el empujón definitivo a los Pistons.

"Tenemos que defender nuestra pista, porque no lo hicimos en la serie anterior", destacó Cunningham. "Fue una gran victoria de equipo, mucho esfuerzo por parte de todos".

Hasta este martes, los Cavaliers encadenaban 12 victorias seguidas en playoffs ante los Pistons, a los que eliminaron en series de 2007, 2009 y 2016 bajo el liderazgo entonces de LeBron.