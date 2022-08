Tiene 20 años y una avivada con una marca lo llevó a ganar 110 millones de dólares

Podría sonar como un golpe de suerte, pero las ganancias obtenidas por Jake Freeman son más bien el resultado del conocimiento y la experiencia en el mundo de las inversiones. Tiene apenas 20 años pero su nombre ya es noticia porque aprovechó un mal momento para ganar millones, un cálculo que igualmente pudo salir mal, pero terminó en un beneficio.

A finales de julio, la compañía Bed, Bath & Beyond, dedicada a la venta de artículos para el hogar, sufrió una crisis por una severa caída en las ventas. En el primer trimestre del año, vendieron 25% menos en comparación con el año anterior, un duro impacto resultado de una combinación de factores entre los pronósticos de una próxima recesión, la crisis de la cadena de suministros y el aumento en el precio de los combustibles. El director ejecutivo Mark Tritton tuvo que ser sustituido en busca de levantar las acciones que se encontraban en picada desde varios meses antes. Para ese momento habían bajado un 80%.

La compañía Bed, bath and Beyond tuvo serias pérdidas en el primer trimestre del año, lo que generó una caída de sus acciones en la bolsa @bedbathandbeyond - @bedbathandbeyond

En ese momento, Bed, Bath & Beyond había reportado una pérdida anual neta de 385 millones de dólares, contrastante con los 51 millones registrados en el periodo anterior. Lo que resultó una tragedia para la empresa significó el inicio del gran negocio de Jake Freeman, un estudiante de Matemáticas Aplicadas y Economía, cuando decidió adquirir 5 millones de acciones en el que parecía el peor momento.

Freeman pagó aproximadamente 5,50 dólares por acción, gracias al apoyo de amigos y familiares que confiaron en sus conocimientos. De esta manera, se convirtió en el segundo mayor inversor no institucional de la empresa con el 6.2% de la participación. El martes fue sorprendido con un aumento repentino que multiplicó el valor a 27 dólares por acción. “Pensaba que iba a ser una jugada de más de seis meses... Me sorprendió mucho que subiera tan rápido”, dijo el estudiante al Financial Times, y aprovechó para vender más de 130 millones de dólares.

Jake Freeman, estudiante de matemáticas aplicadas y economía, compró acciones de Bed, Bath and Beyond en el peor momento de la compañía y logró multiplicar sus ganancias @bedbathandbeyond - @bedbathandbeyond

El estudiante de la Universidad del Sur de California hizo un movimiento inteligente porque pocas horas después las acciones de la compañía volvieron a caer, un hecho que ya no le preocupó porque se había desprendido de ellas con un impresionante beneficio. Toda esta hazaña la concretó poco antes de tener que regresar a Los Ángeles para incorporarse a un nuevo año escolar: “Realmente voy a extrañar poder decir ‘Soy el segundo mayor accionista no institucional de Bed Bath & Beyond’, pero ciertamente voy a estar de compras en la tienda mañana”, publicó en un foro de Reddit en el que ya se especulaba sobre sus decisiones recientes.

Sin embargo, el éxito de este negocio se debe a la experiencia que ha ganado a lo largo de los años. Jake Freeman, como han revelado en los mismos foros, cuenta con una posición privilegiada que le permite hacer estas inversiones. Además, cuenta con la asesoría de su tío, un ejecutivo farmacéutico llamado Scott Freeman, junto al que desde hace varios años participa activamente en una farmacéutica que cotiza en la bolsa, cuyo nombre es Mind Medicine.