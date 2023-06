Tiene 21 años y vuela más de 900 km por semana para evitar el alquiler en NYC: cuánto ahorra

escuchar

Una joven de Carolina del Sur decidió aplicar una estrategia para poder tomar una gran oportunidad laboral en Nueva Jersey, sin tener que mudarse y pagar altos costos por un alquiler. En lugar de vivir en esa ciudad o en alguna cercana, como Nueva York, optó por volar para trasladarse a su trabajo, ya que solo debe estar un día a la semana de forma presencial. De esa manera se ahorra hasta 200 dólares semanales.

Sophia Celentano, de 21 años, le contó a CNBC su hazaña, que ideó también para seguir al lado de su familia aunque sin descuidar su futuro profesional. Desde principios de junio está en una pasantía de verano en Parsippany, a unos 45 minutos en auto desde el centro de Manhattan, y se tiene que trasladar hasta allí todos los miércoles desde Charleston, Carolina del Sur.

Sin embargo, no quería pasar por el estrés de buscar viviendas asequibles, así que concluyó que su mejor opción era viajar más de cuatro horas. “No lo pensé dos veces”, comentó al medio citado. Como en un principio, además, tiene un contrato por tres meses, no le encontraba sentido a pagar alquiler “con el salario de un pasante”. “Tenía muchas ganas de priorizar mi felicidad y bienestar este verano, y para hacer eso, quería estar principalmente en Charleston, con mi familia”, agregó.

La joven cree que al aplicar esa estrategia tiene una mejor calidad de vida @sophiacelentano48/TikTok

Además de que su sistema de viaje le genera paz mental, también la ayuda ahorrar unos cuantos dólares. El alquiler promedio en Parsippany es de aproximadamente US$1730 y en la Gran Manzana de US$3500, según datos citados por CNBC, aparte tendría que cubrir los servicios básicos, la comida y el transporte.

En cambio, su viaje de ida y vuelta desde Charleston le cuesta unos US$225 por semana. Con esa cantidad compra los vuelos, se traslada del aeropuerto a su oficina y también compra la comida de medio día (el desayuno y la cena los lleva desde casa para ahorrar más). Entonces, si la pasantía dura diez semanas, la joven gastaría alrededor de US$2250, mucho menos de lo que destinaría en un solo mes si se hubiese mudado. Según sus estimaciones, ahorra unos US$200 por semana.

No todo es fácil, pero vale la pena

Si bien esta alternativa no es sencilla, Celentano considera que vale la pena porque tiene un “equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida”. Llega todos los miércoles a las 23 hs. a su casa, luego de haberse despertado a las 3.30 hs. Al día siguiente debe levantarse a las 8 hs para continuar con su trabajo de forma remota.

Vivir en Nueva York o Nueva Jersey, donde el costo de vida es más alto que en otras ciudades de EE.UU., puede implicar a veces un costo superior incluso que el de afrontar una rutina de viajes

Así que solo debe sacrificarse por unas cuantas horas, a cambio de evitarse el “gran estrés” que le generaría estar lejos de su familia y sus amigos. Además, aseguró que aprovecha su tiempo libre en los aeropuertos para terminar tareas pendientes. “Obviamente, mudarse a una nueva ciudad puede ser emocionante, y es genial salir de tu zona de confort, pero ese tipo de cambio no es lo que estaba anhelando en mi vida en este momento”, concluyó.

