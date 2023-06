Trabaja en una popular cadena de ropa y reveló cuál es el código secreto que usan cuando un cliente está robando

escuchar

Una mujer que trabaja para una popular cadena de ropa aseguró que el personal usa una clave secreta para informar que un cliente está robando. Al parecer, cuando ocurren este tipo de problemas, lo que menos quieren es alertar al resto de los compradores, por lo cual se comunican entre sí a través de los micrófonos: “¿Podrías venir a la caja de servicio al cliente?”.

La usuaria de TikTok @poleighhsoper69 decidió publicar este secreto del comercio a través de un video. De acuerdo con su relato, cuando le piden al guardia que se ocupe de un ladrón, lo hacen inventándose un nombre falso: “¿Alguna vez escuchaste a alguien decir ‘¿podría el Sr. Brown, por favor, venir a la caja de servicio al cliente’? Déjame decirte quién es. Es el hombre que está junto a la puerta y se asegura de que nadie esté robando (...). Entonces, cuando dicen eso, en realidad están llamando a seguridad. Simplemente no quieren que los clientes lo sepan”.

Una empleada de una popular cadena de ropa dio a conocer qué hacen cuando detectan a algún cliente robando prendas

No obstante, la tiktoker también aseguró que en el establecimiento hay una política que impide que los trabajadores acusen a un cliente de robar, aun cuando sospechan de él o están seguros de que lo hizo. “Si vas a la caja y vas a comprar, por ejemplo, una bolsa de maquillaje o algo (donde se puedan almacenar más cosas), siempre la abrimos, para comprobar que no hay nada robado adentro. Sin embargo, no podemos decirle a ningún cliente que lo ha hecho, aunque así sea”, afirmó.

El protocolo a seguir es abrir la bolsa para revisar y así asegurarse de que no hay más artículos adentro. En caso de que sí, lo único que el empleado tiene que hacer es preguntarle si quiere comprarlo todo. “Podríamos abrir esa bolsa, encontrar como diez piezas de joyería y tres pares de medias, y sin embargo no podemos acusar a la persona de robo. Simplemente tenemos que decir: ‘¿Te gustaría comprar eso también?’... Y puedo decir que diez de cada diez veces la respuesta es ‘No, gracias’”, aseguró la tiktoker.

La estrategia para evitar robos causa un gran furor

La historia de la joven causó revuelo entre la comunidad virtual, tanto que, a pesar de que el posteo tiene su tiempo, aún hay comentarios nuevos en donde le piden que revele más secretos de las tiendas departamentales. Si bien no se sabe si este modus operandi se utiliza en todos los establecimientos similares, la comunidad virtual se mostró interesada por conocer todos los detalles.

Los trabajadores de la tienda no pueden decirle a un cliente directamente que saben que está robando Unsplash

Además, los usuarios no dudaron en expresar su sorpresa. Aunque, hubo también otros trabajadores de tiendas similares que contradijeron a la tiktoker: “Eso (lo de la bolsa) no es robar, a menos que salgas de la tienda”, señaló una persona. “Yo también trabajaba ahí y el nuestro era Sr. Lodge”, comentó otra.

