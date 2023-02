Se conocieron el día de sus trasplantes de corazón y ocho años después se casaron

escuchar

En 2011, en Fairfax, Virginia, un hombre y una mujer recibieron trasplantes de corazón el mismo día. Su recuperación, en días posteriores a las cirugías, transcurrió en habitaciones contiguas del mismo sanatorio. Así se conocieron. Ocho años después de ese especial primer encuentro, se casaron y emprendieron una vida juntos en una historia digna de llevar al cine.

Todo comenzó cinco años después de coincidir en aquel hospital. Taylor Givens y Collin Kobelja se reencontraron en el aniversario de sus trasplantes. Kobelja visitó a los médicos de Virginia y se puso en contacto con Givens. Esa misma noche cenaron juntos y hablaron de todas las cosas que habían pasado desde la última vez que se habían visto.

En los recuerdos de Givens, ambos congeniaron desde el primer momento y el vínculo creció más, en parte, ‘gracias’ al entendimiento mutuo acerca de sus padecimientos de salud. “Fue bonito porque teníamos que tomar la misma medicina a la misma hora. Definitivamente sentí una chispa, no me lo esperaba en absoluto”, recordó la mujer.

La pareja se conoció en 2011, tras recibir, ambos, un trasplante de corazón en el mismo hospital Instagram/taylorkobelja

Kobelja coincidió con su actual esposa; como conocían sus antecedentes clínicos, no necesitaban actualizar al otro acerca de sus cardiopatías. “Fue genial comenzar a salir con alguien a quien no tienes que explicarle nada. Puedes simplemente vivir tu vida de manera normal”, declaró para el medio CBS News.

Aunque este fue el vínculo que los unió en el hospital, ambos tienen hasta hoy algunas limitaciones físicas, debido a su condición. También están conscientes de que se presentarán más desafíos en el futuro.

Esto no es un impedimento para disfrutar de su matrimonio. Al contrario, se apoyan en el otro, reconocen ahora, a diferencia de cuando intentaban salir con otras personas y sus enfermedades representaban barreras imposibles de ignorar. “Al tenerlo a mi lado, no me dan tanto miedo las cosas, incluso mi propia mortalidad. Lo veo existir, superar estos trasplantes, prosperar y eso me da un nuevo sentido de esperanza y propósito”, aseguró Givens.

En 2019, Taylor y Collin se casaron y actualmente se acompañan en sus decisiones de salud Instagram/taylorkobelja

Tras vencer varias pruebas difíciles, la mujer explicó que se siente segura al lado de su esposo. “Cualquier otra cosa que la vida nos depare, podremos manejarla”, afirmó.

Trasplantes de corazón en Estados Unidos

La United Network for Organ Sharing (UNOS, por sus siglas en inglés) informó que en 2021 se realizaron 3817 trasplantes de corazón, lo cual representó una cifra récord en ese entonces. Sin embargo, durante 2022 se superó la marca: hubo 3822.

En total, los trasplantes de órganos en Estados Unidos en 2022 fueron 42.888. Esto supone un aumento del 3,7% respecto de 2021 y un nuevo récord global anual.

Los avances tecnológicos y la evolución de la tecnología permiten más trasplantes, dado que se pueden conservar los órganos por más tiempo. Esto es importante en especial en el corazón y pulmones, con períodos más cortos de vida que los riñones, por ejemplo, informó UNOS.

LA NACION