Tigres vence 1-0 a Nashville y saca ventaja en las semifinales de la Concachampions

Tigres de México logró este martes un valioso triunfo 1-0 en condición de visitante sobre el estadounidense Nashville, en el partido de ida por las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en el Geodis Park en Nashville, Tennessee.

El argentino Ángel Correa aprovechó un rebote al borde del área para anotar al minuto 34 el único gol del partido, con un soberbio remate de pierna izquierda.

El cuadro universitario cerrará la serie en condición de local en el Estadio Universitario (Monterrey), donde buscará asegurar su quinta participación en una final del torneo de clubes más importante de la Concacaf.

Una demora de más de una hora debido a condiciones climatológicas adversas no limitó de ninguna manera lo que terminó siendo un partido de alta intensidad.

El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres, supo ajustarse a las necesidades del partido; salió con una mentalidad de ataque en el primer tiempo y en el complemento mantuvo el orden defensivo para asegurar el resultado.

Nashville, que llegó a la serie dejando en el camino a grandes favoritos como Inter Miami y América en las rondas anteriores, sufrió su primera derrota en la competencia.

Alineaciones:

Nashville SC: Brian Schwake; Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Najar (Daniel Lovitz, 81), Reed Baker-Whiting; Alex Muyl (Ahmed Qasem, 62), Edvard Tagseth (Matthew Corcoran, 19), Patrick Yazbek, Cristian Espinoza; Hany Mukhtar, Warren Madrigal (Woobens Pacius, 81). DT: B.J. Callaghan.

Tigres: Nahuel Guzmán; Juan Vigón (Rafael Guerrero, 75), Rómulo, Jesús Angulo, Francisco Reyes; Fernando Gorriarán, César Araújo, Ozziel Herrera (Marcelo Flores, 46), Juan Brunetta (André-Pierre Gignac, 89), Ángel Correa; Rodrigo Aguirre (Diego Lainez, 68). DT: Guido Pizarro.