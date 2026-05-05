Timberwolves arruinan la noche de récord de Wembanyama con triunfo en San Antonio

Los Minnesota Timberwolves amargaron una noche histórica de Victor Wembanyama, que batió el récord de tapones en los playoffs de la NBA, al vencer 104-102 a los San Antonio Spurs en el arranque de las semifinales de conferencia.

Wembanyama colocó 12 tapones completando un inusual triple doble con 11 puntos y 15 rebotes, además de cinco asistencias.

El fenómeno francés, sin embargo, estuvo muy desacertado en el tiro, fallando sus ocho intentos de triple, en su primer duelo de postemporada frente a su compatriota Rudy Gobert, que terminó con siete puntos y 10 rebotes.

Wembanyama se apropió así del récord de tapones al superar la anterior mayor marca de 10 que compartían tres jugadores: Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) y Andrew Bynum (2012).

Flamante Jugador Defensivo del Año, Wemby colocó su undécimo tapón a falta de ocho minutos y 29 segundos para el final del partido, cuando el marcador señalaba una ventaja mínima de 82-81 para su equipo.

Pero los Wolves, que ya sorprendieron a los Denver Nuggets en primera ronda, no dejaron de luchar siguiendo el ejemplo de su estrella, Anthony Edwards, que volvió a la pista tras una recuperación exprés de su lesión de rodilla.

El escolta, que se perdió los dos últimos juegos ante Denver, contribuyó al triunfo con 18 puntos en 22 minutos jugados desde el banco.

"No nos importa" no ser los favoritos, recalcó Edwards. "Nuestra resiliencia. Eso es todo lo que tenemos".

El ala-pívot Julius Randle, con 21 puntos y 10 rebotes, y el alero Jaden McDaniels, con 16 y cinco, fueron también clave para los Timberwolves, que se llevaron un buen susto después de que dominaran por 104-98 a 49 segundos del final.

Una volcada de Wembanyama y una bandeja en contragolpe del novato Dylan Harper tras robo acercaron a solo dos puntos a los Spurs que tuvieron también la última posesión tras un tiro fallado por Randle.

Harper capturó el rebote con siete segundos en el reloj y asistió a Julian Champagnie, que falló el triple ganador sobre la bocina.

El joven Harper fue con 18 puntos el máximo anotador de los locales, que el miércoles hospedarán también el segundo episodio de esta serie en la que partían como claros favoritos.

- Brunson propulsa paliza de Knicks -

En el Este, los New York Knicks pasaron por encima de unos exhaustos Philadelphia 76ers por 137-98 impulsados por un recital de 35 puntos en 31 minutos de Jalen Brunson.

Los Sixers de Joel Embiid pagaron el sobreesfuerzo de la primera ronda ante los Boston Celtics, en la que eliminaron al segundo sembrado del Este en el séptimo juego del sábado tras remontar un 3-1 en contra.

En una noche de fiesta en el Madison Square Garden, el entrenador de los Sixers, Nick Nurse, tiró la toalla a mediados del tercer cuarto cuando la ventaja de los locales rondaba la treintena de puntos.

Nurse envió entonces al banco a Embiid, que se quedó en 14 puntos en 25 minutos con una serie de 3-11 en tiros, junto a Tyrese Maxey (13 puntos) y Paul George (17).

Los Knicks, que descansaron desde el jueves tras finiquitar a Atlanta Hawks, fueron un huracán ofensivo en el arranque del partido con un 68% de efectividad en el primer cuarto.

Al mando de las operaciones estuvo Brunson, autor de 14 de los 33 puntos de su equipo en ese primer periodo y de 27 al descanso, incluido un espectacular triple sobre la bocina.

"Concentración. La manera en la que jugamos en defensa al inicio de la primera mitad realmente nos impulsó en la ofensiva, tomando buenas decisiones, corriendo la cancha en transición y, obviamente, con el aro enorme para nosotros", dijo Brunson sobre las claves del triunfo.

gbv