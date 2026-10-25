Tiroteo en una universidad de Florida: hay 12 heridos, seis de ellos menores de edad

Un tiroteo cerca de una universidad en Florida dejó 12 heridos, seis de ellos menores de edad. El episodio ocurrió el sábado por la noche en Tallahassee, en las inmediaciones del estadio de la Florida A&M University. Una de las víctimas permanece en estado crítico y la Policía trabaja para identificar a los responsables.

El hecho se produjo poco antes de las 20 hora local (21 en la Argentina), en la calle Perry, cerca del Bragg Memorial Stadium, dentro del campus universitario. En ese momento, la institución celebraba su tradicional Homecoming, un evento anual que reúne a estudiantes, graduados y sus familias.

Horas antes, la universidad había sido sede de un partido de fútbol americano entre los Florida A&M Rattlers y los Arkansas-Pine Bluff Golden Lions, como parte de los festejos. Los disparos se produjeron después del encuentro, aunque las autoridades no confirmaron que el tiroteo estuviera relacionado con el partido.

Imágenes del campus tras el tiroteo

Según explicó el jefe de Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, en una conferencia de prensa, los primeros testimonios recogidos por los investigadores indican que antes de los disparos hubo un altercado entre varias personas. Por ese motivo, calificó lo sucedido como un “incidente aislado”.

Por motivos que aún son de investigación, la situación pasó a mayores cuando uno o más responsables comenzaron a disparar. Los tiros hirieron a 11 personas mientras que la abuela de uno de los estudiantes sufrió lesiones al intentar escapar de la escena.

“Seis de las víctimas son adultos y seis son menores de edad. Sabemos que la víctima más joven tiene 11 años. Al menos tres de nuestras víctimas han sufrido heridas graves y una de ellas se encuentra en estado crítico”, manifestó Revell ayer por la noche, en declaraciones recogidas por The Guardian.

A su vez, indicó que la información preliminar indica que se produjo “un altercado entre individuos” y que aún no se sabe con exactitud qué ocurrió.

“Nuestra prioridad es determinarlo, averiguar qué pasó y por qué. Creemos que se trató de un incidente aislado entre dos o tres personas, y nada más”, señaló.

La Policía se movilizó masivamente al lugar tras el tiroteo

Revell también relató que algunos agentes tuvieron que trasladar en brazos a personas heridas para evacuarlas, ya que no podían abrirse paso entre la multitud.

“Ninguna familia debería tener que experimentar este tipo de violencia, este tipo de miedo, este tipo de dolor”, afirmó.

El domingo por la mañana, la Policía informó en una publicación en X que cinco personas habían recibido el alta médica y que otras seis permanecían internadas, una de ellas en estado crítico. Hasta ese momento, no se habían anunciado detenciones.

Una de las testigos que presenció el tiroteo junto a su hija declaró en diálogo con el Tallahassee Democrat que su niña resultó herida mientras intentaba huir de los disparos.

“La gente la pisoteaba y ella gritó pidiendo ayuda. Vio cuerpos en el suelo frente a ella y lo primero que pensó fue quedarse allí tirada, sin moverse, hasta que alguien viniera a ayudarla a levantarse. Tiene ambos tobillos torcidos. ¡Mi niña solo tiene 14 años! Esto no debería ser parte de su infancia. Está conmocionada y traumatizada", contó.

“Literalmente les dispararon a estas personas delante de mí. Por favor, recen por sus familias”, admitió otro de los testigos.

El mensaje de la Universidad

La Universidad de Florida publicó un comunicado en las últimas horas y señaló que las autoridades se hallan “al tanto” del incidente ocurrido el sábado y que la Policía aún se encuentra en el lugar para investigar la situación.

El campus de la universidad Florida University

“Acompañamos con nuestro corazón a las víctimas y a todas las personas afectadas por este trágico incidente. Si bien el campus permanece seguro, se recomienda a las personas que eviten la zona para permitir que las fuerzas del orden lleven adelante la investigación”, indicó.

La institución aseguró que siguen de cerca la situación y que compartirán nuevas actualizaciones a medida que se disponga de más información.

El mensaje del vicegobernador de Florida Redes

Por su parte, el vicegobernador del estado de Florida, Jay Collins, se solidarizó con las víctimas y familias afectadas por el tiroteo en la universidad.

“Saber que entre los heridos había niños hace que esto sea aún más desgarrador. Les pido que se unan a mí en oración por su recuperación y por toda la comunidad de Tallahassee”, manifestó.