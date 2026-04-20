Un hombre mató a ocho chicos en Luisiana: siete eran hijos suyos

LUISIANA, Estados Unidos.– Un hombre armado asesinó el domingo a ocho chicos y baleó a otras dos personas en Luisiana, Estados Unidos, como parte de una disputa doméstica en dos viviendas diferentes, informaron las autoridades. Según la policía, siete de los ocho menores eran sus propios hijos.

El sospechoso murió después de una persecución con agentes, indicó Chris Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport. Los investigadores no dijeron qué pudo haber desencadenado el ataque. Las edades de las víctimas oscilaban entre uno y 14 años, precisó Bordelon.

Syrnerica Pugh es consolada mientras llora la muerte de sus sobrinas y sobrinos el 19 de abril de 2026 en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Esta es una enorme escena, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto”, aseguró el vocero.

La policía dijo que los ataques empezaron antes del amanecer en un vecindario del sur de Shreveport, cuando el sospechoso baleó a una mujer en una vivienda y luego condujo a la otra ubicación.

Bordelon habla con medios de comunicación cerca de donde tuvo lugar un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el 19 de abril de 2026 Jill Pickett - The Times-Picayune/The New Orlea

Siete chicos fueron asesinados en la segunda vivienda, y uno más fue encontrado sin vida en el techo después de que aparentemente intentó escapar, indicó Bordelon.

La representante estatal Tammy Phelps dijo que algunos chicos intentaron huir por la puerta trasera. “Ni siquiera puedo imaginar con lo que en verdad tuvieron que lidiar los agentes de la policía, los socorristas, cuando llegaron al lugar”, dijo en conferencia de prensa.

La concejala Tabatha Taylor, abraza a una persona no identificada afuera de la escena de un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el 19 de abril de 2026 Gerald Herbert - AP

Según Bordelon, agentes de la policía abrieron fuego contra el sospechoso durante una persecución después de que este robara un automóvil a punta de pistola. No estaba claro si el atacante murió por un disparo policial o por uno autoinflingido, dijo a la CNN el alcalde de la localidad, Tom Arceneaux.

La policía no dio a conocer el nombre del sospechoso, pero señaló que se trataba de un hombre adulto. Las autoridades informaron que se darían a conocer más detalles sobre las víctimas y el autor de los disparos una vez que se hubiera notificado a los familiares más cercanos.

Tiroteo despierta a una vecina

Liza Demming, quien vive a dos casas del lugar de uno de los ataques, relató que su cámara de seguridad captó al sospechoso mientras huía, así como el sonido de dos disparos.

“Eso es prácticamente todo lo que vi: él saliendo corriendo de la casa y los autos alejándose“, dijo la vecina.

Una cinta policial cruza la calle 79 en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el 19 de abril de 2026, mientras la policía trabaja en la escena de un tiroteo masivo Jill Pickett - The Times-Picayune/The New Orlea

Demming salió más tarde y vio el cuerpo cubierto de un chico en el techo de la vivienda. Dijo que no sabía el nombre del agresor.

“Se parece al papá que viene por acá”, expresó añadiendo que él estuvo con los chicos apenas hace unos días.

El pastor de la Iglesia Bautista Comunitaria St. Gabriel, Marty T. Johnson Sr., dueño de la vivienda donde ocurrió uno de los tiroteos, señaló que uno de sus empleados la había alquilado, pero que nunca tuvo trato con ellos.

Un vehículo está estacionado afuera de uno de los lugares de un tiroteo masivo, el 19 de abril de 2026, en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos Gerald Herbert - AP

“En realidad no los conozco, en verdad que no”, dijo el pastor. “Planeo organizar una vigilia de oración por la familia, y cualquier cosa que pueda hacer, con tantos chicos, para ayudarlos a enterrar a los chicos, lo voy a hacer", agregó.

La oficina del forense de la municipalidad de Caddo señaló el domingo en un comunicado que aún no dará a conocer los nombres de las víctimas, debido a que aún no se concluye con el proceso de identificación.

Personas miran por las ventanas en la escena de un tiroteo masivo ocurrido más temprano ese día, el 19 de abril de 2026, en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos Gerald Herbert - AP

La policía dijo que dos mujeres que fueron baleadas reciben atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

“Lo que empezó como una disputa doméstica terminó en un daño irreversible”, informó la oficina del fiscal de distrito de la municipalidad en un comunicado.

Una localidad abrumada por el dolor

Es la peor masacre en Estados Unidos desde que ocho personas fueron asesinadas en un suburbio de Chicago en enero de 2024, según una base de datos mantenida por AP y USA Today en colaboración con la Universidad de Northeastern.

En conferencia de prensa fuera de la residencia donde ocurrió uno de los crímenes, las autoridades parecían atónitas, y pidieron paciencia y oraciones a la comunidad mientras revisaban múltiples escenas del crimen.

El concejal reverendo James Green consuela a personas fuera de la escena de un tiroteo masivo, el 19 de abril de 2026, en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos Gerald Herbert - AP

“No sé qué decir, mi corazón está conmocionado”, declaró el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “Ni siquiera puedo imaginar cómo podría ocurrir un hecho así”, agregó.

“Esta es una situación trágica, quizá la peor tragedia que hemos tenido”, sostuvo Arceneaux, alcalde de la ciudad de 180.000 habitantes en el noroeste de Luisiana.

La policía de Shreveport pidió que la Policía Estatal de Luisiana inicie una investigación. La policía estatal indicó en un comunicado que ningún agente resultó herido en el tiroteo, en el cual un policía estuvo involucrado después de una persecución hacia Bossier City.

Personas se lamentan mientras se consuelan mutuamente fuera de la escena de un tiroteo masivo, el 19 de abril de 2026, en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos Gerald Herbert - AP

La policía estatal pidió que cualquier persona que tenga fotos, video o información la comparta con sus detectives.

El gobernador de Luisiana Jeff Landry y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, quien es de Shreveport, dijeron en comunicados separados que estaban desconsolados y elogiaron la respuesta de las fuerzas del orden.

"Estamos con las víctimas, sus familias y seres queridos, y nuestra comunidad de Shreveport está en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento increíblemente difícil", expresó Johnson en un comunicado.

Agencias AP y AFP