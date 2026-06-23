"Todo el mundo apoya a Achraf Hakimi", señala el arquero de Marruecos Munir El Kajoui

"Todo el mundo apoya a Achraf Hakimi", que será juzgado por violación, declaró este martes su compañero de selección Munir El Kajoui, portero suplente de Marruecos, en la víspera de jugar en la tercera jornada del Mundial contra Haití

"Todo el mundo apoya a Achraf, vamos a seguir apoyándolo pase lo que pase", señaló el guardameta, en una rueda de prensa en Atlanta, tras una muestra de apoyo expresada por un periodista marroquí

El viernes pasado, la justicia francesa confirmó el envío a juicio del capitán marroquí y defensa del París Saint-Germain, por la violación de una mujer en 2023, hecho que niega. Aún se desconoce la fecha del juicio

En la víspera del último partido de la fase de grupos ante Haití —ya eliminada—, el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, afirmó el martes que "El objetivo es ganar el partido" para terminar en el primer puesto, actualmente ocupado por Brasil, por diferencia de goles

"No vamos a cambiar nada, con la misma ambición, el mismo respeto; Haití es un muy buen equipo, le planteó problemas" a Escocia (1-0) y a Brasil (3-0), sostuvo el seleccionador

De cara a lo que viene, "estamos preparados sea cual sea el rival, hemos demostrado a todo el mundo que tenemos la capacidad, no estoy centrado en un rival en particular" en estos dieciseisavos de final, cuya clasificación aún no está asegurada al 100%

El empate contra Brasil (1-1) "nos sirvió de referencia para un partido contra una gran selección, no nos proyectamos sobre Países Bajos, sabiendo que Japón también jugó muy bien", añadió, en relación a dos probables rivales en la próxima ronda