"Todo el mundo nos da por eliminados" contra España, lamenta el seleccionador belga

"Todo el mundo ya nos da por eliminados" antes de disputar el partido de cuartos de final del Mundial contra España, lamentó el jueves el seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, en la víspera del duelo en Los Ángeles.

"Sabemos que jugamos contra uno de los equipos favoritos del torneo, conocemos a todos sus jugadores individualmente. Desde hace 20 años la fuerza de este equipo es el colectivo. La novedad es que ahora son más sólidos que antes, no han encajado ningún gol", comentó el técnico francés en la conferencia de prensa oficial.

"Pero las estadísticas están ahí para ser trastocadas", advirtió.

"Lo daremos todo para marcar, queremos existir, no queremos sólo sufrir, porque si no, quedaremos eliminados", añadió.

Garcia, de 62 años, destacó la capacidad ofensiva de su equipo, el tercero más anotador del torneo con 13 goles: "Somos capaces de marcar goles, tenemos el segundo mejor ataque del Mundial. Todo el mundo ya nos ve eliminados, pero tenemos cualidades que queremos hacer valer".

"Queremos demostrar que merecemos estar en cuartos y que podemos llegar más lejos", añadió el seleccionador cuyo equipo, si elimina a España, jugaría contra Francia en Dallas el martes.

Garcia confirmó que todos sus jugadores estaban disponibles, salvo Amadou Onana, gravemente lesionado en una rodilla en el partido de octavos ante Estados Unidos (4-1), y el caso del defensa Zeno Debast, apto según el cuerpo médico de la selección, pero no para su club, el Sporting de Portugal, que se niega a que juegue, según la prensa belga.