"Todo es más fácil cuando la pelotita entra", admite Oyarzabal

Autor de un doblete en la victoria 3-0 de España sobre Austria en dieciseisavos de final del Mundial, el atacante Mikel Oyarzabal huyó de protagonismos personales y aseguró que sobre todo estaba contento por el éxito colectivo.

"Ante todo estoy contento por ayudar al equipo, por haber tenido esta actuación para el colectivo", dijo el jugador de la Real Sociedad a su paso por la zona mixta del estadio de Los Ángeles.

"Todo es más fácil cuando la pelotita entra. En otros partidos también hicimos las cosas bien, pero acertamos menos ante la portería. Sabemos que es un proceso largo y que estando serios podemos competir contra cualquiera", confió.

Oyarzabal no quiso mojarse sobre si se siente en el mejor momento de su carrera ("puede que sí, puede que no"), pero sí celebró que se siente valorado y querido por sus compañeros y por el cuerpo técnico de la Roja.

"Me siento importante siempre. A mí lo que me vale es que los compañeros, Luis (De la Fuente, el seleccionador español) y la gente que me importa me tenga presente. Me centro en eso", aseveró.

"Estoy feliz por haber ayudado al equipo, como he podido. Intentaré seguir haciéndolo", insistió.

También habló ante los periodistas en la zona mixta el otro goleador de la tarde para España, Pedro Porro, que firmó su primer tanto con la selección y lo hizo a lo grande, en pleno Mundial.

"Nunca había soñado con marcar en un Mundial. Es realmente un sueño hecho realidad, algo en lo que piensas desde pequeño. Tengo que dar por ello gracias a mis compañeros y mi familia. Es difícil ya debutar en un Mundial, así que imagina lo que es marcar mi primer gol en un Mundial", declaró.

Sobre las críticas al juego de su equipo en la fase de grupos, Pedro Porro admitió que el vestuario está con confianza.

"La gente puede opinar lo que quiera. Nosotros estamos confiando en nuestro trabajo", defendió.