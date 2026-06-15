Topuria sufre su primera derrota de su carrera en la pelea estelar en la Casa Blanca

El español Ilia Topuria encajó la madrugada del lunes una impactante derrota ante el estadounidense Justin Gaethje en la pelea principal de la velada de artes marciales mixtas celebrada en la Casa Blanca frente al presidente Donald Trump.

El peleador de origen georgiano, que había ganado sus 17 combates anteriores, fue dominado desde el principio por el veterano Gaethje y, con el rostro severamente afectado, no se le permitió volver a la pelea para el quinto y último asalto.

Topuria, que entregó su cinturón de peso ligero (155 libras - 70,3 kg) de la Ufc, era la estrella indiscutible de este insólito evento deportivo organizado en el 80 cumpleaños de Trump.