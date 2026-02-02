Tormenta invernal en EE. UU. perturba el transporte y hace caer iguanas de los árboles

La tormenta invernal que golpea el fin de semana el sureste de Estados Unidos causó fuertes perturbaciones en el transporte y literalmente hizo caer iguanas de los árboles en Florida, paralizadas por el frío.

La fuerte caída de nieve desde el sábado en Carolina del Norte y estados vecinos causó cientos de colisiones en las vías, pese que las autoridades pidieron a los habitantes no salir de sus casas. Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos.

Si bien el grueso de la tormenta ya pasó, una ola de frío polar se mantendrá el lunes en gran parte del país. Esta ya llegó incluso hasta Florida, donde se observaron inusuales temperaturas bajo cero.

El aeropuerto de Orlando registró la mañana del domingo -4°C, la más baja jamás registrada para un mes de febrero desde hace más de un siglo.

En el estado más conocido por sus playas y temperaturas cálidas, estas condiciones provocan un curioso fenómeno: la caída de iguanas, que con temperaturas cercanas a 0°C o inferiores quedan paralizados.

Estos reptiles de sangre fría a veces pueden "caer de los árboles", explica la agencia de fauna salvaje de Florida.

Las iguanas se vuelven a mover cuando la temperatura sube, según esta agencia que autorizó el viernes a los residentes a llevarle los animales que hayan encontrado caídos.

El domingo, habitantes de Florida compartieron en redes sociales imágenes de estos grandes lagartos caídos al suelo.

Otra tormenta invernal azotó hace una semana gran parte de Estados Unidos y dejó más de 100 muertos.

Decenas de miles de hogares siguen sin electricidad en Misisipi, Tennessee y Luisiana. Este fin de semana, nevó solo en un puñado de estados del sureste, pero aun así cayeron hasta 40 cm de nieve cerca de Wilmington, una localidad costera de Carolina del Norte.

Las nevadas, las más fuertes en décadas, causaron más de 1.000 accidentes viales en este estado, según el gobernador Josh Stein, que informó de la muerte de dos personas.

En el transporte aéreo, más de 1.700 vuelos debieron ser cancelados el domingo de acuerdo con el monitor web flightaware, con el aeropuerto de Charlotte como el más afectado al anular más de la mitad de sus vuelos.

Las condiciones invernales también hicieron aplazar un importante ensayo de abastecimiento de combustible, en Cabo Cañaveral (Florida), en un cohete de la NASA para la misión lunar Artemis 2.