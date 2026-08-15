Tormenta tropical Lala azota a Hawái con lluvias torrenciales

La tormenta tropical Lala trajo el sábado lluvias torrenciales a la Isla Grande de Hawái, y se esperan vientos con fuerza de huracán y fuerte oleaje.

El gobernador de la isla del Pacífico estadounidense, Josh Green, declaró el estado de emergencia desde que la tormenta se dirigía al archipiélago, con vientos de 100 kilómetros por hora.

También estaba vigente un aviso de huracán para el condado de Hawái —que abarca la Isla Grande— y un aviso de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai y Kahoolawe, situadas al noroeste.

"Se esperan vientos que pueden causar daños, con fuerza de huracán en la Isla Grande de Hawái más tarde hoy" sábado, dijo el Centro Nacional de Huracanes estadounidense en su último aviso sobre las 15.00 GMT del sábado. "Ya han comenzado los vientos con fuerza de tormenta tropical".

Las fuertes lluvias "producirán inundaciones y deslizamientos de tierra que pondrán en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado".

La Noaa dijo que en la Isla Grande podrían presentarse precipitaciones de más de 60 centímetros y una marejada ciclónica con "olas peligrosas".

Las condiciones difíciles podrían continuar hasta el domingo.

El alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, dijo el viernes que su administración había pasado días preparando la zona para el impacto de la tormenta y exhortó a los residentes a estar listos.

La agencia de gestión de emergencias de Hawái recomendó a los residentes limpiar canalones y desagües, elevar del suelo los objetos de valor, sellar las rendijas de las puertas y retirar las ramas de árboles que pudieran amenazar sus propiedades.