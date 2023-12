escuchar

Una serie de poderosos tornados y tormentas impactaron en Tennessee, en Estados Unidos, durante el fin de semana pasado y dejaron al menos seis personas muertas, entre ellas la de una madre y su pequeño hijo de dos años, que fueron encontrados por los equipos de emergencia, mismos que aún continúan con labores de rescate de más víctimas y examinan los daños para realizar un balance final de la tragedia.

La conmovedora historia tuvo como escenario un parque de casas móviles en la pintoresca ciudad de Clarksville, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Nashville, cerca de la frontera con el estado de Kentucky, donde una mujer identificada como Floridema Gabriel Pérez, de 31 años de edad, abrazó a su pequeño hijo Anthony, de escasos dos años, para protegerlo de las ráfagas de viento que alcanzaron más de 200 kilómetros por hora.

Tras el paso del tornado en Tennessee, el silencio de la devastación se adueñó de la localidad, mientras que los vecinos y bomberos de la zona emprendieron la búsqueda de sus familiares y amigos entre los escombros. Fue entonces cuando madre e hijo fueron hallados sin vida entre los restos de su hogar, pero unidos en un último acto de amor que conmovió a toda la comunidad.

A decir de las autoridades, la fuerza de los vientos fue tal que hizo volar la casa rodante de un hombre, identificado como Joseph Dalton, de 37 años, quien también murió la noche del sábado. La pesada estructura cayó justo donde Floridema Pérez y su pequeño hijo intentaban dormir en medio de la tormenta. Junto con la mujer, originaria de Guatemala, vivía su pareja con otro hijo, quienes salieron con vida, pero fueron trasladados a un hospital con severas heridas.

La vecina Wanda McClemor habló con el medio local Channel 5 y contó que, tras el paso del tornado, ella y otras personas habían salido a buscar al niño y a su madre, después de ver el desastre en el parque de casas móviles: “Se les oía pedir ayuda. Pero cuando llegamos aquí, ya había gente intentando llegar hasta ellos”, contó la residente de Clarksville; minutos después los brigadistas confirmaron el fatal suceso. “Dijeron que no podían encontrarla porque estaba abrazada a él, intentando proteger al bebé”, relató McClemor al borde del llanto.

El alcalde de Clarksville, Joe Pitts, declaró a la agencia Associated Press que podrían pasar un par de semanas antes de que se restablezca la electricidad para todos: “Sabemos que tenemos personas que están sufriendo por la pérdida de vidas y de propiedades. Pero una cosa que me encanta de esta ciudad es que cuando alguien tiene una necesidad, nos unimos en torno a esa necesidad”.

Vecinos y brigadistas de las áreas cercanas a Nashville, Tennessee, trabajan en recuperar la infraestructura de sus comunidades George Walker IV - AP

Lanzan campaña para recaudar fondos tras los tornados en Tennessee

En respuesta a los devastadores tornados, las organizaciones de ayuda humanitaria Community Foundation of Middle Tennessee (CFMT) y United Way of Greater Nashville activaron una recaudación de fondos en línea para ayudar a los familiares de víctimas y sobrevivientes de la catástrofe en coordinación con las autoridades del condado de Davidson.

“Tenemos el corazón roto por nuestros vecinos que se vieron afectados por los tornados que devastaron muchas partes de nuestra comunidad”, dijo Brian Hassett, director ejecutivo y presidente de United Way a través de un comunicado, donde explican que trabajan intensamente en atención de necesidades urgentes como alimentos, alojamiento temporal, limpieza de escombros y acogida de animales.

La popular cantante Taylor Swift, que pasó buena parte de su juventud en Nashville y recientemente fue nombrada Persona del Año por la revista Time, hizo una importante donación de un millón de dólares al CFMT para apoyar las labores de recuperación en la zona.