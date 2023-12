escuchar

Este domingo 10 de diciembre, se reportó la aparición de una enorme criatura marina en una playa de California. De acuerdo con los especialistas, se trata de un rorcual común o una ballena de aleta, que causó sorpresa por su tamaño y su estado, ya que parecía tener poco tiempo de haber fallecido. Esta especie es el segundo animal más grande del planeta, solo superada por la ballena azul, y que está en peligro de extinción.

De acuerdo con San Diego Union-Tribune, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), comenzó a recibir reportes de los visitantes en la zona de Pacific Beach. Donde se encontró muerta a la ballena de 15 metros de largo. Inmediatamente, el personal del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, salvavidas, y el Departamento de Policía acordonaron el sitio.

¿Qué le pasó a la ballena?

Michael Milstein, portavoz de la región de la costa oeste de Pesquerías de la NOAA, explicó para diversos medios que la ballena de aleta no parecía tener mucho tiempo de muerta, debido a que no había indicios de animales carroñeros y no se encontraba todavía en descomposición. Además, tampoco había ninguna señal de la causa de la muerte, indicó.

Por su parte, la bióloga investigadora Kerri Danil, dijo para Fox News, que le hicieron un examen externo a la ballena para buscar signos de interacción humana. “Lo que podemos decir es que no parece que este animal haya muerto a causa del hombre”, explicó. La ballena hallada en la playa de California era una hembra joven de 15 metros de largo.

La NOAA se aseguró de que las personas se mantuvieran a una distancia segura del cadáver del animal antes de que fuera remolcado al mar, porque se desconoce la causa de muerte y podría tratarse de una enfermedad. Los especialistas también informaron que la sangre en el costado del animal probablemente se debía a que los pájaros la picotearon.

El plan para sacar a la ballena de la playa fue esperar la marea alta para llevarla a aguas profundas y hundir su cuerpo. Para moverla, se necesitó de una excavadora, una moto acuática y un bote, así como de personas que trabajaron en equipo para las maniobras. Una multitud se reunió para observar cómo la arrastraban a más de dos kilómetros de la costa, donde se hundió.

El cuerpo de la ballena de aleta fue devuelto al mar de California con ayuda de maquinaría pesada X (antes Twitter) @TheSocrateej

La ballena de aleta, una especie en peligro de extinción

De acuerdo con la NOAA, la ballena de aleta es la segunda especie de ballena más grande del planeta, solo superada por la ballena azul. Se encuentra en todos los océanos del mundo y recibe su nombre de una aleta fácil de detectar en su espalda, cerca de su cola. Como todas las especies grandes, los balleneros comerciales solían cazarlas, lo que redujo gravemente sus poblaciones.

La ballena de aleta está catalogada como en peligro de extinción, según la Ley de especies en peligro de extinción, y agotada según la Ley de protección de mamíferos marinos.