escuchar

En el popular barrio El Bronx, en Nueva York, un edificio de seis pisos sufrió un desplome parcial este lunes, 11 de diciembre. En las imágenes que circularon en las redes sociales, se pudieron ver varios departamentos expuestos y las paredes arrancadas mientras los bomberos buscaban entre una pila de escombros a posibles víctimas que pudieran haber quedado atrapadas debajo de los materiales, informaron las autoridades.

Según los primeros reportes, el predio está ubicado muy cerca de la zona de Morris Heights. Los videos de los ciudadanos y medios locales dan cuenta de la situación. El Cuerpo de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) informó que su equipo “estaba respondiendo al colapso parcial de un edificio de departamentos de seis pisos, en 1915 Billingsley Terrace, en El Bronx”.

Hasta el momento, no se reportaron heridos. El diario ABC, de Estados Unidos, adelantó que en la primera búsqueda no se encontraron personas afectadas. Los edificios contiguos también ya fueron revisados y no hay ninguna víctima.

Sin embargo, señala el medio, hace falta la revisión completa de la zona de escombros. Hasta ahora, no se conocen las causas que derivaron en el desplome parcial del edificio.

El alcalde de la ciudad, Eric Adams, confirmó que todos los que estaban dentro de la tienda lograron salir antes del colapso. Posteriormente, el demócrata compartió en sus redes sociales que “no habían confirmado ninguna muerte en este momento”.

El departamento de bomberos dijo que no se habían reportado heridos hasta las 19 hs (hora del Este), aunque la comisionada del FDNY, Laura Kavanagh, indicó que estaban “profundamente preocupados de que pudiera haber personas atrapadas bajo los escombros”.

El comisionado del Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, Zachary Iscol, señaló que se había cortado toda la electricidad y el gas del edificio inmediatamente después del colapso, y que la Cruz Roja estaba en el lugar para ayudar a las personas afectadas.

El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (DOB, por sus siglas en inglés) informó que su personal también acudió al lugar para investigar el colapso. El comisionado, Jimmy Oddo, sostuvo que el edificio de seis pisos data de 1927 y, como ocurre con cualquier torre que superara esos niveles, estaba dentro de la ley de fachadas de la Ciudad de Nueva York.

Así quedó el edificio de El Bronx que se desplomó este lunes 11 de diciembre