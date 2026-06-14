Tras discreto estreno de Brasil, Alemania entra en acción en el Mundial

Luego del empate a un gol entre Marruecos y Brasil, en un discreto partido del equipo de Carlo Ancelotti, este domingo entra en acción otro clásico del Mundial, la tetracampeona Alemania, traumatizada aún por sus últimas actuaciones en este torneo.

Desde que ganó su cuarto campeonato en Brasil 2014, la Mannschaft fue eliminada en los dos siguientes Mundiales, Rusia y Catar, en la fase de grupos, toda una afrenta para el orgulloso combinado germano.

Incluso uno de los campeones hace ya 12 años ha regresado de su retiro internacional para reforzar el arco: don Manuel Neuer.

"No cabe duda de que es el mejor portero de todos los tiempos, o al menos uno de los mejores", aseguró su compañero Deniz Undav el viernes ante los periodistas.

El seleccionador Julian Nagelsmann confirmó además que el cuadragenario será titular en el debut: "Todos los jugadores están bien y Manuel también está bien. Todos están en forma".

- David contra Goliat -

En un duelo de contrastes, Alemania debutará este domingo en Houston (17H00 GMT) contra Curazao; David contra Goliat; la pequeña isla caribeña de apenas 444 km2 y 185.000 habitantes, que nunca ha jugado un Mundial, contra la tetracampeona y 13 veces semifinalista; un plantel valorado en cientos de millones de dólares contra jugadores apenas conocidos.

Pero los caribeños no saldrán a la cancha derrotados: "Tenemos un plan para hacerle la vida difícil a Alemania", amenazó en la previa su DT Dick Advocaat.

El desigual duelo se trasladará también a los banquillos: Advocaat ha batido el récord del seleccionador más veterano en un Mundial contra el más joven en esta edición: 78 años para el neerlandés por 38 para el germano.

Otro técnico veterano, Carlo Ancelotti, que debutaba en un Mundial después de haberlo ganado todo a nivel de clubes, no tuvo el estreno deseado, puesto que Brasil no pasó del empate a un gol contra Marruecos.

- Carletto pide calma -

Vinícius Jr evitó el bochorno de la pentacampeona al igualar a la media hora el tanto inicial de Ismael Saibari para los Leones del Atlas, revelación del último Mundial (semifinalistas).

"No podemos pensar que el equipo va a ser perfecto en el primer juego, el Mundial no se gana en el primer partido", relativizó el DT italiano.

Sudamericanos y africanos quedan por detrás de Escocia en el Grupo C, luego de que la Tartan Army derrotase a Haití en el regreso a un Mundial después de medio siglo del país más pobre de América.

El partido entre Brasil y Marruecos se disputó en el MetLife Stadium, en las afueras de una Nueva York que unas horas después enloqueció con la victoria de los Knicks frente a los Spurs en las Finales de la NBA que supuso su primer campeonato desde 1973.

Afortunadamente para las autoridades neoyorquinas, el partido programado en el MetLife no será hasta el próximo martes, ya que las celebraciones por el anillo de los Knicks prometen ser apoteósicas.

Tras el cuarto partido ya se produjeron disturbios y 56 personas fueron detenidas... tras una derrota de los Knicks. ¿Qué pasará ahora que han ganado?

- Irán, rumbo a EEUU -

Otro motivo de preocupación de las autoridades estadounidenses es la presencia del equipo de Irán en el Mundial.

En plena guerra en Oriente Medio, los iraníes llegarán el domingo a Los Ángeles, desde su base en Tijuana (norte de México) para disputar el primer partido de los tres que jugará en territorio estadounidense, frente a Nueva Zelanda.

Se prevé que el lunes haya manifestaciones contra el régimen de Teherán tanto dentro como fuera del SoFi Stadium. El viernes, varias decenas de miembros de la diáspora ya lo hicieron antes del Estados Unidos-Paraguay.

Anticipándose a estos acontecimientos previsibles, el presidente de la federación iraní, Medhi Taj, instó a la FIFA a que sólo permita la bandera oficial en el estadio e impida la muestra de la bandera de la época prerrevolucionaria del Sha que exhiben los opositores.