Tras el arrasador triunfo frente a Trump, estalla una interna entre los demócratas en el Senado

WASHINGTON.– La contundente victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos desató una inesperada interna. El senador Chris Van Hollen, de Maryland, anunció el jueves que desafiará a Chuck Schumer por el liderazgo de la nueva mayoría demócrata en el Senado, en medio de crecientes reclamos de renovación dentro del partido.

La decisión llega apenas una semana después de que los demócratas recuperaran el control de la Cámara alta, donde podrían alcanzar hasta 56 bancas (hasta ahora son 55 y queda la de Alaska por resolverse), su mayoría más grande desde la presidencia de Barack Obama. La elección interna se celebrará el 1° de diciembre, a puertas cerradas y mediante voto secreto.

Schumer, de 75 años, lidera a los demócratas del Senado desde 2017 y nunca había enfrentado un desafío por su cargo. Aunque sigue siendo el favorito, su conducción es cuestionada por sectores progresistas que consideran que no adoptó una postura suficientemente firme frente al presidente Donald Trump.

El líder de la minoría en el Senado de EE. UU., Chuck Schumer, tras las elecciones de medio término TOM BRENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Los votantes pidieron un gran cambio y este es el momento de responder a las necesidades de la gente en todo el país”, afirmó Van Hollen, de 67 años, en una entrevista.

“Ahora nos corresponde estar a la altura de este momento, y para hacerlo necesitamos un nuevo liderazgo”, sostuvo en un comunicado. “No se trata de una persona en particular, sino de responder al llamado del pueblo estadounidense. Por eso me postulo para liderar la mayoría del Senado”.

Divisiones

El desafío resulta especialmente significativo porque Schumer fue clave en el triunfo electoral al reclutar candidatos, recaudar fondos y recuperar el control del Senado. Sin embargo, esos resultados no lograron disipar el malestar de parte de la base demócrata.

Las tensiones se intensificaron en 2025, cuando Schumer respaldó a los republicanos en una votación presupuestaria, lo que provocó críticas de activistas que exigían una oposición más confrontativa a Trump.

El senador demócrata Chris Van Hollen habla con Kilmar Ábrego García en El Salvador Press Office Senator Van Hollen

Las diferencias también alcanzan la política hacia Israel. Mientras Schumer mantiene una larga trayectoria de apoyo al país, aunque ha criticado al primer ministro Benjamin Netanyahu, Van Hollen se convirtió en uno de los principales críticos de la conducta israelí en Gaza. El año pasado intentó ingresar al territorio palestino en una misión de investigación y este año votó a favor de bloquear ventas de armas a Israel, algo que Schumer no hizo.

Van Hollen, que llegó al Senado en 2016 después de 14 años en la Cámara de Representantes, también se destacó por su enfrentamiento con Trump. El año pasado viajó a El Salvador para reunirse con Kilmar Abrego García, un inmigrante residente en Maryland que había sido deportado ilegalmente.

Apoyo a Van Hollen

La candidatura de Van Hollen recibió rápidamente el apoyo del senador independiente Bernie Sanders y del senador electo por Michigan Abdul El-Sayed, dos referentes progresistas.

“El pueblo estadounidense votó por un cambio”, escribió Sanders en X. “Quiere un Partido Demócrata que enfrente a los poderosos intereses especiales, desafíe a la clase multimillonaria y luche por las familias trabajadoras”.

The American people voted for change. They want a Democratic Party that will stand up to powerful special interests, take on the billionaire class and fight for working families.



That is why I am supporting Senator Chris Van Hollen to lead Senate Democrats. — Bernie Sanders (@BernieSanders) November 13, 2026

El-Sayed también respaldó al senador de Maryland y destacó que el nuevo bloque necesitará un liderazgo audaz, con experiencia y coraje.

Van Hollen, que hasta la semana pasada evaluaba competir por la presidencia en 2028, explicó que decidió desafiar a Schumer después de recibir pedidos de organizaciones progresistas y senadores recién elegidos.

Sin embargo, rechazó que la disputa sea simplemente ideológica. Según sostuvo, las elecciones reflejaron el hartazgo de los estadounidenses con una economía que favorece a los multimillonarios y a los grandes intereses económicos, sostenida por un sistema político corrupto.

Schumer asegura que tiene los votos

El actual líder demócrata respondió con confianza y aseguró que cuenta con los apoyos necesarios para continuar en el cargo.

“Voy a ganar”, afirmó Schumer en una entrevista con The Associated Press la semana pasada.

Tras el anuncio de Van Hollen, reiteró su confianza en un comunicado: “Estoy orgulloso de lo que logramos juntos: 55 bancas y contando es un resultado extraordinario, y tengo los votos para seguir como líder demócrata. Espero poder liderar nuestra nueva mayoría demócrata y ofrecer resultados al pueblo estadounidense”.

Schumer ya comenzó a discutir con sus colegas una agenda para los primeros 100 días de 2027, que incluye iniciativas sobre salud, aranceles y esfuerzos para detener la guerra con Irán.

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite) J. Scott Applewhite - AP

Varios senadores anunciaron públicamente su respaldo, entre ellos Sheldon Whitehouse, Kirsten Gillibrand, Ruben Gallego, Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen y el senador electo Sherrod Brown.

También lo defendió el independiente Angus King, de Maine, quien comparó la situación con un campeonato de béisbol.

“¿Por qué despedirías al entrenador cuando acabás de ganar la Serie Mundial?”, planteó.

Aunque numerosos senadores todavía no revelaron cómo votarán, Schumer aparece como favorito. Los desafíos abiertos al liderazgo del Senado son poco frecuentes: en 2022, el republicano Rick Scott intentó desplazar a Mitch McConnell, pero perdió por 37 votos contra 10.

La elección del 1° de diciembre definirá quién conducirá la nueva mayoría demócrata y su estrategia frente a Trump, incluida la posibilidad de bloquear nombramientos presidenciales e investigar a su administración.

Van Hollen reconoce que parte en desventaja, pero confía en que “la demanda de cambio superará las maniobras internas”.

“Un poco de democracia, de vez en cuando, es algo bueno dentro de los muros del Senado”, concluyó.

Agencia AP y diario The Washington Post