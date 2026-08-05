Qué se sabe de la argentina detenida por el ICE que trabaja como niñera en EE.UU.

El pasado 11 de julio, la argentina Iliana Lick fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto de Filadelfia. Por el momento, se encuentra bajo custodia en un centro de detención en Nuevo México, informó su pareja.

Cómo está hoy el caso de la argentina detenida por el ICE

Lick estaba en el aeropuerto para viajar a Kansas City con sus amigos para asistir al partido de la selección argentina contra Suiza en el Mundial 2026. Allí, la argentina fue detenida en un puesto de seguridad por agentes del ICE, que detectaron una “situación migratoria irregular”.

Iliana Lick fue arrestada en el Aeropuerto de Fildelfia Facebook

En ese momento empezó un “derrotero por distintos centros de arresto operados por la agencia federal”, detalló el periodista de LA NACION Guillermo Idiart desde Estados Unidos.

Poco después de su arresto, Steven Melchiorre, el novio de la argentina, recordó el momento en que ella lo llamó por teléfono para informarle la noticia.

“Era Iliana llorando por teléfono y diciendo: ‘El ICE me arrestó, estoy en el centro de detención de Filadelfia’. Fue un golpe durísimo, quedé totalmente devastado”, contó

Melchiorre aseguró que Iliana entró al país de manera legal tras obtener una visa de viaje para estar en Estados Unidos. La joven esperaba obtener una visa de trabajo y contaba con una solicitud pendiente para permanecer en el país.

“Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito, nunca dejó de pagar ninguna tasa. Fue sorprendente que la arrestaran”, dijo Steven, que lleva más de dos años con Lick.

Iliana Lick fue detenida en un puesto de seguridad por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Instagram/@steven.melchi

Dónde se encuentra la argentina detenida por el ICE

Lick fue trasladada por distintos centros operados por la agencia hasta llegar al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en el estado de Nuevo México, donde se encuentra actualmente.

La familia de Iliana Lick organizó un GoFundMe para costear la defensa legal de la argentina Captura de pantalla/GoFundMe

Por el momento, se encuentra a la espera de su próxima audiencia, luego de que esta fuera reprogramada para el próximo viernes por motivos desconocidos. Ante esta situación, su familia publicó una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos de representación legal en materia de inmigración.

“Hoy les pedimos su ayuda. Si pueden contribuir, cualquier cantidad es bienvenida. Igual de importante, por favor, compartan esta página para que llegue a más personas y tengan a Iliana presente en sus pensamientos y oraciones”, dijo la familia de Lick en la descripción.

Quién es Iliana Lick, la argentina detenida por el ICE

Lick es oriunda de Buenos Aires e ingresó a Estados Unidos con una visa en septiembre de 2024, cuando se asentó en Filadelfia, según consignó su familia.

La joven vive con su novio en el sur de la ciudad y trabaja como niñera para dos familias. Allí cuida a Aiden, de cuatro años; y a Avery y Noah, de un año.

Iliana Lick, la niñera argentina que fue arrestada por el ICE en Estados Unidos Facebook

“Hemos experimentado muchas emociones. Hemos estado tristes, enojados. Hemos tenido miedo. Hemos estado muy ocupados tratando de averiguar qué podemos hacer para ayudar”, dijo Carolyn Bavington, una de las madres de los niños que cuida Lick.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguran que la joven entró al país el 17 de marzo de 2023 y que permaneció “más allá del tiempo permitido por su visa”.