Qué significa el habeas corpus y cómo ayuda a migrantes detenidos por el ICE en EE.UU.

Julio cerró con el mayor número mensual de ingresos a centros de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump. En ese contexto, el bufete Immigrant Defenders Law Center publicó una guía sobre cómo presentar un habeas corpus para impugnar una detención migratoria ilegal.

En qué consiste el habeas corpus

El habeas corpus es una herramienta legal diseñada para impugnar una detención ilegal por parte de los agentes migratorios. Así, garantiza que nadie sea privado de libertad sin fundamentos legales válidos, según la Constitución estadounidense.

El habeas corpus puede impugnar una detención ilegal por parte del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

“El habeas corpus habilita a los tribunales para proteger la libertad individual”, dijo la profesora Amanda Tyler de la Universidad de California en diálogo con The New York Times. “Es difícil imaginar qué podría ser más fundamental para el papel de los tribunales en nuestra estructura constitucional”.

De acuerdo con la guía del bufete, los argumentos legales para presentar la solicitud incluyen:

Tener un caso abierto en la corte de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración ( BIA , por sus siglas en inglés).

en la corte de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración ( , por sus siglas en inglés). Haber sido liberado por el ICE (por ejemplo, con un formulario I-220A , bajo parole o con monitor de tobillo) y luego haber sido redetenido.

(por ejemplo, con un , bajo parole o con monitor de tobillo) y luego haber sido Estar bajo custodia federal o estatal por un motivo distinto a una sentencia condenatoria (por ejemplo, estar en prisión preventiva o a la espera de extradición).

Pasos para solicitar el habeas corpus

Para aplicar la herramienta legal, se tienen que seguir tres pasos principales.

En primer lugar, se debe completar el formulario AO 242 y responder todas las preguntas con detalles de los hechos, sin necesidad de citar leyes. Durante este paso, se recomienda incluir evidencia de la detención, como el papeleo de las presentaciones ante el ICE .

y responder todas las preguntas con detalles de los hechos, Durante este paso, se recomienda incluir evidencia de la detención, como . Luego, el tribunal asignará un juez al caso. El juez enviará una “Orden General y Calendario de Presentación de Documentos”, que confirma que la persona presentó el recurso de habeas corpus y que debe cumplir con los plazos de presentación.

Se registró un aumento significativo en la actividad del ICE Instagram @handsoffnyc

Con esa notificación, los abogados del gobierno deben presentar una respuesta a la petición . Si no se opone, el tribunal emite una decisión . En el caso contrario, el solicitante tiene la opción de presentar una réplica y argumentar por qué debería concederse.

. Si no se opone, el tribunal emite . En el caso contrario, y argumentar por qué debería concederse. Si el juez aprueba el pedido, el migrante debe ser puesto en libertad de inmediato, o bien, el magistrado podría ordenar que le proporcione una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

Cuáles son los argumentos legales sugeridos para solicitar el habeas corpus