Qué significa el habeas corpus y cómo ayuda a migrantes detenidos por el ICE en EE.UU.
Julio cerró con más de 46.000 ingresos a centros de detención; un bufete legal explicó los pasos para impugnar el arresto
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Julio cerró con el mayor número mensual de ingresos a centros de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump. En ese contexto, el bufete Immigrant Defenders Law Center publicó una guía sobre cómo presentar un habeas corpus para impugnar una detención migratoria ilegal.
En qué consiste el habeas corpus
El habeas corpus es una herramienta legal diseñada para impugnar una detención ilegal por parte de los agentes migratorios. Así, garantiza que nadie sea privado de libertad sin fundamentos legales válidos, según la Constitución estadounidense.
“El habeas corpus habilita a los tribunales para proteger la libertad individual”, dijo la profesora Amanda Tyler de la Universidad de California en diálogo con The New York Times. “Es difícil imaginar qué podría ser más fundamental para el papel de los tribunales en nuestra estructura constitucional”.
De acuerdo con la guía del bufete, los argumentos legales para presentar la solicitud incluyen:
- Tener un caso abierto en la corte de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés).
- Haber sido liberado por el ICE (por ejemplo, con un formulario I-220A, bajo parole o con monitor de tobillo) y luego haber sido redetenido.
- Estar bajo custodia federal o estatal por un motivo distinto a una sentencia condenatoria (por ejemplo, estar en prisión preventiva o a la espera de extradición).
Pasos para solicitar el habeas corpus
Para aplicar la herramienta legal, se tienen que seguir tres pasos principales.
- En primer lugar, se debe completar el formulario AO 242 y responder todas las preguntas con detalles de los hechos, sin necesidad de citar leyes. Durante este paso, se recomienda incluir evidencia de la detención, como el papeleo de las presentaciones ante el ICE.
- Luego, el tribunal asignará un juez al caso. El juez enviará una “Orden General y Calendario de Presentación de Documentos”, que confirma que la persona presentó el recurso de habeas corpus y que debe cumplir con los plazos de presentación.
- Con esa notificación, los abogados del gobierno deben presentar una respuesta a la petición. Si no se opone, el tribunal emite una decisión. En el caso contrario, el solicitante tiene la opción de presentar una réplica y argumentar por qué debería concederse.
- Si el juez aprueba el pedido, el migrante debe ser puesto en libertad de inmediato, o bien, el magistrado podría ordenar que le proporcione una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.
Cuáles son los argumentos legales sugeridos para solicitar el habeas corpus
- Debido proceso procesal (5.ª Enmienda): ICE redetuvo a la persona sin previo aviso ni oportunidad de impugnar el arresto.
- Debido proceso sustantivo (5ª Enmienda): no hay una razón válida para la detención porque el individuo no representa un peligro ni riesgo de fuga.
- Ley de Procedimiento Administrativo (APA): ICE actuó de forma arbitraria y caprichosa al revocar la libertad condicional sin que cambiaran las circunstancias.