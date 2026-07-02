Tras Kane y Olise, es la hora de Luis Díaz para la pujante Colombia

Si Harry Kane es el héroe inglés y Michael Olise la sensación francesa, las esperanzas de Colombia en el Mundial 2026 reposan sobre el otro atacante estrella del Bayern de Múnich, Luis Díaz.

El camino de Colombia en las eliminatorias tiene una primera parada el viernes frente a Ghana en Kansas City (20.30, 01.30 GMT del sábado).

Por distintos motivos, incluida la inactividad de James Rodríguez, la escuadra cafetera se presentó en el torneo de Norteamérica rodeada de dudas, pero sus rivales ya han comenzado a seguirla con atención al comprobar su rendimiento en la fase de grupos.

El último en sumarse a los halagos fue el seleccionador español, Luis de la Fuente, que el miércoles no dudó en incluir a Colombia en el ramillete de aspirantes.

"Si no la metí antes en la relación de candidatas, lo hago ahora", afirmó De la Fuente, que en 2024 sufrió ante Colombia una de sus únicas tres derrotas con la Roja.

"Creo que tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con una calidad técnica muy alta. No hay más que ver la delantera que tiene", dijo el técnico español apuntando directamente a la línea que comanda Luis Díaz.

A sus 29 años, el punzante extremo está ante su primera oportunidad de dejar huella en un Mundial para Colombia, donde ya es el principal referente por delante de James.

En Rusia 2018 se quedó fuera de la lista por una lesión de última hora. Cuatro años después, la dolorosa ausencia de Colombia en Catar lo privó del gran escaparate después de que el Liverpool pagara más de 45 millones de euros (50 millones de dólares) al Oporto por sus servicios.

Un año después afrontó una complicada situación personal con el secuestro de su padre en Colombia durante 12 días por la guerrilla del ELN.

En 2025, el Bayern subió aún más la apuesta al entregarle al Liverpool un cheque de 75 millones de euros (85 millones de dólares) por el Guajiro, que un año atrás había sido clave para que Colombia alcanzara la final de la Copa América.

- "Estoy en mi mejor momento" -

En aquella final continental, en medio de un caos generalizado en Miami, Colombia cedió el trofeo a la Argentina de Lionel Messi y se despidió de una racha de imbatibilidad de 28 partidos.

El golpe fue muy duro para los hombres de Néstor Lorenzo pero, dos años después, están abriendo otro camino ilusionante en Estados Unidos.

En su debut mundialista superaron 3-1 a Uzbekistán con un gol, una asistencia y un tiro al poste de Díaz, al que le asaltaron las emociones por todas las dificultades pasadas.

"Fue un momento muy especial", recordó ante la prensa. "Estaba que lloraba cuando iba a salir al campo, se me vinieron muchísimas cosas del pasado. Luché mucho para estar acá".

"En los tres años anteriores, siempre hubo algo para que no estuviéramos tranquilos a nivel familiar, mental, físico, futbolístico", expuso. "Hoy en día estoy en mi mejor momento".

Tras el exitoso debut, el atacante no vio puerta en el triunfo por la mínima ante la República Democrática del Congo por 1-0 y un empate sin goles frente a Portugal, en el que Colombia maniató por completo a uno de los favoritos al título.

En la ruta de Colombia asoma una posible revancha con Argentina en cuartos de final pero antes deberá superar el cruce de dieciseisavos del viernes frente a un viejo conocido, Carlos Queiroz, exseleccionador colombiano y ahora al mando de Ghana.

Para volver a ser determinante, Díaz puede encontrar inspiración en las espectaculares actuaciones de Kane, autor de cinco goles, y Olise, quizás el jugador más revalorizado del Mundial.

El colombiano, segundo máximo goleador del Bayern la pasada campaña tras Kane, formó con ellos un tridente imparable en Alemania, donde alzó los títulos de Liga y Copa, y frenado únicamente por el París Saint-Germain en semifinales de la Liga de Campeones.

Kane, Olise y Díaz ya dejaron también marca en el Mundial cuando todos ellos recibieron el premio al Jugador Más Valioso (MVP) en sus partidos de la primera jornada.