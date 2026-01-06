Traslado de A's enfrenta obstáculos tras rechazo oficial al registro de sus posibles nombres

LAS VEGAS (AP) — La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha denegado por ahora la solicitud de los A para registrar las marcas "Las Vegas Athletics" y "Vegas Athletics"

El club, que tiene la intención de mudarse a Nevada en 2028, tiene tres meses desde que se emitieron las denegaciones el 29 de diciembre para solicitar una extensión y presentar una nueva solicitud dentro de un período de seis meses

Se les informó que el apodo "Athletics" era demasiado genérico y podría confundirse con otras actividades, incluso si se asociaba con Las Vegas

Sin embargo, ese ha sido el apodo del club desde que los Atléticos de Filadelfia comenzaron a jugar en 1901. Los A's mantuvieron el apodo cuando se mudaron a Kansas City en 1955 y a Oakland en 1968

La Oficina de Patentes y Marcas denegó al equipo de la NHL de Utah el uso del apodo "Yetis" el 9 de enero debido a la posible confusión con empresas como Yeti Coolers. Utah, que se mudó desde el área de Phoenix en 2024, ahora usa el apodo "Mammoth"

Los A se trasladaron a West Sacramento, California, el año pasado para jugar la primera de tres temporadas planificadas en el estadio de Triple-A de la ciudad. El equipo se está llamando únicamente "Atléticos" mientras juega en la ciudad del norte de California

Un estadio de 2.000 millones con capacidad para 33.000 personas en el Strip de Las Vegas está en construcción. Los funcionarios del club informaron a la Autoridad del Estadio de Las Vegas el 4 de diciembre que el estadio está programado para abrir a tiempo para la temporada 2028

Nevada y el condado de Clark han aprobado hasta US$380 millones en fondos públicos para el estadio, y los A han dicho que cubrirán los gastos restantes. El propietario John Fisher ha estado buscando inversores para ayudar en la financiación

En preparación para la mudanza a Las Vegas, los A han firmado algunos contratos notables. El más reciente fue un acuerdo de US$86 millones por siete años para el jardinero izquierdo Tyler Soderstrom, el más rico en la historia del equipo. Soderstrom firmó su contrato el 30 de diciembre en el Centro de Experiencia de los A en Las Vegas

Los A adquirieron al segunda base Jeff McNeil de los New York Mets el 22 de diciembre

Remontándonos a la última temporada baja, los A también llegaron a acuerdos en un contrato de US$60 millones por cinco años con el bateador designado/jardinero Brent Rooker y un acuerdo de US$65,5 millones por siete años con el jardinero Lawrence Butler. El manager Mark Kotsay firmó una extensión que lo lleva hasta 2028 con una opción del club para 2029

