El misterio de la sonda de la NASA que iba a explorar Marte y perdió contacto sin explicación

Después de más de una década de operaciones alrededor de Marte, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) declaró fuera de servicio a la sonda MAVEN. La decisión fue anunciada el 3 de junio y reportada a partir de un comunicado de la agencia espacial y una conferencia de prensa sobre el cierre de la misión.

Qué ocurrió con la sonda MAVEN

De acuerdo con Live Science, la NASA perdió contacto con MAVEN el 6 de diciembre de 2025, luego de que la nave pasó detrás de Marte durante una órbita de rutina. Cuando debía volver a establecer conexión, la Red de Espacio Profundo (DSN, por sus siglas en inglés), el sistema internacional de antenas que se comunica con misiones interplanetarias, no detectó ninguna señal.

Según las conclusiones preliminares de una investigación interna, una anomalía en la velocidad de rotación de la sonda provocó el agotamiento de sus baterías y dejó sin energía el sistema de comunicaciones. La agencia concluyó que la nave se encuentra en un estado irrecuperable.

Tras la pérdida de contacto, la NASA convocó a un comité para analizar el incidente y determinar si existía alguna posibilidad de recuperar la misión.

Los investigadores revisaron los últimos datos de telemetría recibidos antes del apagón. Ese análisis mostró que la nave giraba a una velocidad inusualmente alta cuando reapareció desde detrás de Marte, una situación que alteró su funcionamiento normal.

De acuerdo con la evaluación preliminar de la agencia:

La sonda comenzó a rotar más rápido de lo previsto.

Los paneles solares no lograron recargar correctamente los sistemas.

Las baterías se agotaron por completo.

El sistema de comunicaciones quedó sin energía.

La NASA determinó que la recuperación ya no era posible.

“La junta de revisión concluyó que, debido a esta rotación, las baterías de la nave se agotaron, lo que provocó que el sistema de comunicaciones perdiera energía y dejara a MAVEN en un estado irrecuperable”, explicó la agencia en el comunicado oficial.

La NASA anunció la pérdida de MAVEN Shutterstock - Shutterstock

Durante la conferencia de prensa realizada el 3 de junio, Shannon Curry, investigadora principal de la misión, definió a Maven como “el mejor observador del escape atmosférico en cualquier parte del sistema solar”. También señaló que muchos integrantes del equipo vivieron el final de la misión como “la pérdida de un ser querido”.

Los descubrimientos que hizo MAVEN en Marte

Maven, sigla de Mars Atmosphere and Volatile Evolution, llegó a la órbita el 21 de septiembre de 2014 con el objetivo de estudiar la atmósfera del planeta y entender cómo cambió a lo largo de miles de millones de años.

Durante 11 años, la sonda completó unas 6,6 órbitas alrededor de Marte por cada día terrestre y envió datos que permitieron realizar algunos de los hallazgos más importantes sobre la evolución del planeta rojo.

MAVEN aportaba datos excepcionales sobre Marte (Foto: Archivo)

Entre sus aportes más relevantes figura la primera evidencia directa de la llamada “pulverización atmosférica” (sputtering), un fenómeno que ocurre cuando el viento solar golpea las capas superiores de la atmósfera y expulsa partículas al espacio.

Ese proceso ayudó a explicar por qué Marte perdió gran parte de su atmósfera y terminó convirtiéndose en un planeta frío y árido, muy diferente de la Tierra.

La misión también permitió detectar distintos tipos de auroras y estudiar la interacción entre la atmósfera, su campo magnético y la radiación solar.

Por qué los datos de MAVEN seguirán siendo importantes

Aunque la sonda ya no está operativa, la información recopilada durante más de una década seguirá siendo utilizada por la comunidad científica.

Investigaciones recientes basadas en datos de Maven identificaron fenómenos atmosféricos que hasta ahora eran desconocidos y aportaron nuevas pistas sobre la forma en que Marte responde a la actividad solar.

La misión también mostró que la magnetosfera de Marte puede expandirse miles de millas cuando disminuye la intensidad del viento solar. Los científicos consideran que esos datos serán fundamentales para futuras misiones tripuladas y para evaluar los riesgos que enfrentarán los astronautas durante una eventual llegada humana al planeta rojo.