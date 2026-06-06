Antes del 11 de junio: cómo obtener una pizza gratis en EE.UU. durante el Mundial 2026

En el marco de la celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos, la cadena Domino’s presentó una promoción que ofrece pizza gratis si un jugador del seleccionado norteamericano es expulsado en un partido. Para aplicar al beneficio, los interesados deben anotarse antes del 11 de junio, cuando inicia la competencia.

Domino’s ofrece pizzas gratis en EE.UU. durante el Mundial 2026

La compañía anunció mediante un comunicado de prensa que si durante la Copa del Mundo algún jugador de la selección estadounidense es expulsado, los fanáticos registrados previamente podrán participar por una de las pizzas que sorteará la empresa.

Para hacerlo, deben completar un formulario en el sitio web oficial antes del 10 de junio a las 23:59 hs. (hora del este). Esto se debe a que al día siguiente comienza el torneo que se disputará en México, EE.UU y Canadá.

Si bien no todos los fanáticos anotados recibirán su recompensa si se cumplen las condiciones, las probabilidades son altas, ya que la empresa sorteará más de 60.000 pizzas medianas de dos ingredientes. Junto con el registro, los ganadores deberán estar inscritos en el programa Domino’s Rewards y canjear su premio antes del 2 de agosto de 2026.

La participación está abierta a los habitantes que residan en los 50 estados y el Distrito de Columbia con una edad de 18 años o más. No hay obligación de compra para entrar en la lista de los beneficiarios.

Los números detrás de la promoción de Domino’s sobre expulsados de EE.UU. en el Mundial

Durante el Mundial de Qatar 2022, la selección norteamericana no tuvo expulsados en sus partidos de fase de grupos ni en octavos de final. De acuerdo con los registros, a lo largo de su participación en 12 ediciones de la Copa del Mundo y 37 partidos de la competencia hasta 2026, EE.UU. suma cuatro tarjetas rojas totales:

Eric Wynalda – expulsado ante Checoslovaquia en el Mundial de 1990.

– expulsado ante Checoslovaquia en el Mundial de 1990. Fernando Clavijo – expulsado ante Brasil en octavos de final del Mundial de 1994.

– expulsado ante Brasil en octavos de final del Mundial de 1994. Pablo Mastroeni – expulsado ante Italia en el Mundial de 2006.

– expulsado ante Italia en el Mundial de 2006. Eddie Pope – expulsado ante Italia en ese mismo partido del Mundial de 2006.

La promoción de Domino's para el Mundial 2026 requiere que expulsen a un jugador de Estados Unidos Domino's / AFP

Otra promoción que realizará Domino’s durante el Mundial 2026

Además de la campaña que se activa si un jugador estadounidense recibe una tarjeta roja, Domino’s lanzó otra promoción dirigida a la comunidad de videojuegos:

Premio: se regalarán 75.000 Emergency Pizzas adicionales.

se regalarán adicionales. Mecánica: todos los viernes , desde el inicio de la promoción hasta el 5 de junio de 2026 , Domino’s entregará códigos promocionales únicos dentro del juego EA Sports FC 26 .

todos los , desde el inicio de la promoción hasta el , Domino’s entregará únicos dentro del juego . Elegibilidad: está abierto a jugadores en EE.UU. que tengan al menos 18 años. El objetivo es brindar una pizza “de emergencia” a quienes se queden sin comida mientras juegan.

El anuncio sobre el Fan Festival para el Mundial 2026 en EE.UU.

Los partidos de EE.UU. en la fase de grupos del Mundial 2026

De cara a la Copa del Mundo en Norteamérica, el equipo estadounidense ya tiene confirmado su calendario: