Travis Kelce asiste con Taylor Swift al partido de Cavs contra Knicks

CLEVELAND (AP) — Parece ser que a Taylor Swift también le gusta el baloncesto.

La superestrella del pop asistió al juego 3 de las finales de la Conferencia Este entre los Cavaliers y los Knicks de Nueva York el sábado y se sentó a pie de cancha junto con su prometido Travis Kelce, el tight end de los Chiefs de Kansas City, quien es oriundo de Cleveland.

Swift y Kelce, quien recientemente firmó un contrato de 3 años y 54 millones de dólares con los Chiefs, tomaron asiento en el Rocket Arena poco antes del salto inicial. Su aparición causó revuelo, ya que los aficionados reaccionaron al ver a la poderosa pareja.

Kelce no tardó en acomodarse y se mostró efusivo mientras animaba a los Cavs.

Swift se convirtió en una presencia habitual en los partidos como local de los Chiefs cuando comenzó a salir con Kelce hace unos años. También lo acompañó al juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Estadio de los Yankees en 2024.

Kelce ha asistido a partidos de los Cavs en el pasado y fue homenajeado en Cleveland junto con su hermano, Jason, exjugador de los Eagles de Filadelfia, con unos muñecos cabezones en 2024.

Swift y Kelce anunciaron su compromiso el año pasado y hay reportes de que se casarán en algún momento de este verano.

Los Knicks tienen ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete juegos después de ganar dos veces en el Madison Square Garden.

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