Trevor McDonald lanza siete entradas y los Gigantes superan 3-2 a los Padres

SAN FRANCISCO (AP) — Trevor McDonald lanzó siete sólidas entradas en su debut de la temporada y los Gigantes de San Francisco derrotaron 3-2 a los Padres de San Diego la noche del lunes

Casey Schmitt conectó su quinto jonrón, el venezolano Luis Arráez pegó un par de dobles y anotó dos veces, mientras el dominicano Rafael Devers impulsó dos carreras para ayudar a los Gigantes a ganar en su primer juego en casa en Oracle Park tras una gira con marca de 0-6

McDonald (1-0), ascendido desde Triple-A Sacramento más temprano en el día, estuvo fino en su primer juego de la temporada. El derecho igualó su máximo de carrera de siete entradas y permitió una carrera y dos imparables, con ocho ponches, pese a recibir un pelotazo cerca de la cadera derecha por una línea de 102,9 mph del dominicano Miguel Andújar para abrir la quinta

Jackson Merill y el dominicano Ramón Laureano conectaron jonrones por los Padres

Los Gigantes no conectaron jonrones durante su gira sin victorias, la primera vez que eso ocurre desde 2008. Su sequía de poder terminó cuando Schmitt hizo contacto con una recta en cuenta de 3-2 del abridor de los Padres, el dominicano Randy Vásquez, en la primera entrada

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