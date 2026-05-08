Tribunal de EE.UU. anula nuevo mapa electoral favorable a los demócratas en Virginia

El Tribunal Supremo de Virginia revocó el viernes un plan de redistribución de distritos electorales aprobado por votantes de ese estado de Estados Unidos, un duro golpe a los demócratas que se habrían visto favorecidos antes de las elecciones legislativas de medio término de noviembre

La redistribución, impulsada por los demócratas en este estado, prácticamente les garantizaba aumentar sus escaños en la Cámara de Representantes de seis a 10, sobre un total de 11

El nuevo mapa electoral había sido aprobado en un referéndum el 21 de abril

Sin embargo, la Corte Suprema de Virginia anuló esta redistribución por motivos de procedimiento, al considerar que el proceso no había respetado las exigencias de la Constitución del estado y que, en consecuencia, el referéndum quedaba "nulo y sin efecto"

El fallo mantiene los distritos actuales y marca otro punto álgido en una guerra de redistribución de circunscripciones que se intensifica entre demócratas y republicanos, mientras ambos partidos buscan una ventaja en la Cámara, dividida por un estrecho margen

El presidente Donald Trump celebró la "enorme victoria" para su partido y "para Estados Unidos", en un mensaje en su red Truth Social

En cambio, el presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó de "sin precedentes y antidemocrática" la decisión judicial. "Nuestra lucha no ha terminado. Apenas estamos empezando", aseguró

La redistribución de distritos suele seguir al censo nacional de Estados Unidos, que se realiza cada 10 años

Pero Trump ha instado a los estados controlados por republicanos a volver a trazar los mapas electorales para favorecer a su partido en las parlamentarias de este año y conservar la mayoría

El presidente demócrata de la Cámara de Delegados de Virginia, Don Scott, dijo en un comunicado que "Ninguna decisión puede borrar lo que los virginianos dejaron claro en las urnas"

El fallo deja abierta la posibilidad de nuevas apelaciones, potencialmente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora

A fines de abril, esa Corte anuló el mapa electoral del estado de Luisiana, en una decisión de gran alcance para la representación de las minorías en el Congreso, en particular afroestadounidenses e hispanas

La Corte concluyó que la Ley de Derecho al Voto, aprobada en 1965 en plena lucha por los derechos civiles, no obligaba a Luisiana a crear un segundo distrito de mayoría afroestadounidense