Tribunal de EE.UU. considera ilegales barreras a píldora abortiva

Un tribunal federal estadounidense en Virginia dictaminó que las restricciones a una píldora abortiva impuestas por el gobierno de Donald Trump son "ilegales" y deben ser reconsideradas.

El caso fue presentado por el Centro de Derechos Reproductivos, una organización sin fines de lucro, en relación con la distribución del fármaco mifepristona.

La organización interpuso el recurso en nombre de prestadores de servicios de aborto en Virginia, Kansas y Montana.

El asunto de fondo considerado por la justicia fue el conjunto de normas de la Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés).

Una de ellas obliga a los prescriptores a registrarse ante el fabricante, lo que crea una base de datos nacional de proveedores de abortos que, según defensores de esta práctica, podría representar un riesgo para la seguridad de los médicos.

Otra exige que las farmacias obtengan una certificación especial y mantengan registros detallados.

En su fallo, difundido el viernes, el juez Robert S. Ballou consideró que dichas restricciones eran "arbitrarias", porque la agencia de regulación de medicamentos y alimentos de EE.UU. (FDA) "ha sostenido firmemente, durante el último cuarto de siglo, que la mifepristona es un medicamento seguro y eficaz".

Al mismo tiempo ordenó al gobierno de Trump reconsiderar las normas, aunque sin anularlas y sin descargar responsabilidad sobre la FDA.

"Este fallo es una victoria para la ciencia", dijo Nancy Northup, directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos.

Los activistas antiaborto han cuestionado la seguridad del fármaco, y algunos citan un estudio realizado por un grupo conservador de expertos que nunca fue sometido a una revisión formal por pares.

En mayo, la Corte Suprema de EE.UU. mantuvo temporalmente el acceso por correo a la mifepristona.

El caso ha regresado ahora a ese tribunal federal de apelaciones para una nueva ronda completa de alegatos escritos.